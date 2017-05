Optimalizálja az SAP-környezeteket a Fujitsu

A Fujitsu segítségével a szervezetek teljes körűen optimalizált SAP-környezeteket alakíthatnak ki, felgyorsítva ezzel digitális átalakulásukat és megalapozva a jövőbeni megbízható kritikus számítástechnikai működést, olvashatjuk a kiadott közleményben.

A Fujitsu alaposan ismeri az SAP-t és üzleti folyamatait - több mint 10 ezer közös ügyfele van az SAP-val, a két cég technológiai partnerkapcsolata pedig 40 éves múltra tekint vissza1. A Fujitsu hardvereit és szolgáltatási szakértelmét bevetve ésszerűsíti, konszolidálja, és teljes körűen összehangolja az SAP-környezetek működését; bevált módszertannal egyszerűsíti az SAP-bevezetés folyamatát; és segítséget nyújt ügyfeleinek ahhoz, hogy kiaknázhassák az SAP memórialapú relációsadatbázis-kezelő rendszerének legújabb változata, az SAP S/4 HANA új képességeit.



A teljes SAP-környezetet a digitális gazdaság kívánalmai szerint lehet átalakítani és optimalizálni a Fujitsu XpressWay for SAP S/4HANA "all-in-one" rendszerbevezetési csomag segítségével. A Fujitsu Analytics Accelerator Platform for SAP Vora, élő demóiból pedig kiderül, hogyan lehet a nagyvállalati rendszerek és a Hadoop adatbázisok adatainak felhasználásával konszolidált, interaktív analitikát végezni az SAP-rendszerben.



Nagyításhoz kattintson a képre.

A nagy teljesítményű infrastruktúra és alkalmazáskörnyezetek támogatják az SAP HANA és SAP S/4HANA technológiára épülő, új üzleti modellek kialakítását. Ezek a modellek valós időben kapcsolják össze egymással az embereket, az eszközöket és az üzleti hálózatokat. A rendezvényen bemutatott XpressWay megoldás az IT és az üzleti szervezet közötti szakadékot áthidalva, összehangolja egymással a technológiai és az üzleti folyamatokat, hogy az ügyfél sikeresen lebonyolíthassa a digitális átalakulást.



A SAP S/4HANA piaci terjedésével a Fujitsu a szolgáltatások és a megoldások széles skáláját nyújtja az új technológiához - a PRIMEFLEX for SAP Landscapes integrált rendszertől annak használat alapján fizetendő (pay-as-you-go), felhőalapú változatáig. A Fujitsu Cloud Service K5 a felhőben futtatja nagy teljesítményű memórialapú számítási motoron a HANA-feladatokat. Ezen túlmenően a Fujitsu 16 dedikált adatközpontból nyújt menedzselt SAP-szolgáltatásokat szerte a világon, és több mint 2800 SAP-tanácsadót foglalkoztat. A felhőalapú szolgáltatási modellt követő nagyvállalatoknak kínált Cloud Foundry szolgáltatásokkal a Fujitsu ügyfelei a tágabb felhőkörnyezet központi részeként kezelik az SAP DevOps környezetet.



Az intelligens, jövőre felkészített "hálózati" nagyvállalat megteremtése

Napjaink IoT és Big Data által meghatározott környezetében a Fujitsu SAP-megoldásai támogatják az intelligens és jövőre felkészített "hálózati" nagyvállalat működését. A Fujitsu SAPPHIRE NOW standján megtalálható Virtual Factory egy ipari IoT-megoldást mutat be: a Fujitsu Connected Enterprise-t. A látogatók megtudhatják, hogyan teszi lehetővé az IT és az operatív technológia konvergenciája a proaktív felügyeletet, és hogyan egyszerűsíti az üzleti működést - gyakorlati felismeréseket biztosítva az eszközök és a gyártási folyamatok minden aspektusáról. A fejlett analitikával kiegészített intelligens automatizáció minimumra szorítja a kockázatokat, mérsékli a működési költséget, és bizonyítottan fokozza mind a hatékonyságot, mind pedig az ügyfélelégedettséget.



Komplett megoldáskínálat SAP-környezetekhez

Az SAP-környezetekhez optimalizált, helyben telepített megoldást kereső ügyfeleknek a Fujitsu PRIMEQUEST szerverek új generációja biztosítja a szükséges üzletmenet-folytonosságot és kimagasló skálázhatóságot. A PRIMEQUEST skálázható és biztonságos, magas rendelkezésre állási szintű rendszer, amellyel egyszerűen bevezethetők az új szolgáltatások. Így az ügyfél mindig készen áll a jövőbeni növekedésre. Az elődefiniált és előtesztelt PRIMEFLEX for SAP integrált rendszerek robusztus és agilis infrastruktúrát kínálnak az SAP-alkalmazások gyors és biztonságos bevezetéséhez és működtetéséhez, és segítségükkel rövidebb idő alatt átalakítható az SAP-környezet.