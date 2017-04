Optimisták a magyar vállalkozók

A hazai vállalkozások több mint kétharmadának jó irányba mennek a dolgai, sőt szeretnének tovább növekedni, derül ki az OTP Business legutóbbi, 1270 pénzügyi döntéshozó megkérdezésén alapuló reprezentatív kutatásából. A stagnálás a magyar cégek csupán negyedére jellemző, és mindössze 7 százalék látja úgy, hogy akár csődbe is mehet.

Jóval pozitívabban gondolkoznak jelenlegi helyzetükről és jövőbeli kilátásaikról a hazai vállalkozások, mint azt sokan hinnék; ez derül ki az OTP Business legújabb felméréséből. Az 1270 pénzügyi döntéshozó megkérdezésével zajlott, a teljes magyar vállalati szférára reprezentatív kutatás szerint a hazai cégek 68 százaléka fejlődik, azaz úgy érzi, hogy jó irányba mennek a dolgai, sőt többségük további növekedést is tervez. A pénzügyi válság utáni évek tendenciáihoz viszonyítva egyre pozitívabb a vállalkozások hitelezés iránt tanúsított hajlandósága is. A cégek többsége azt sem zárja ki, hogy banki kölcsönt vegyen igénybe.

A pozitív attitűd ugyanúgy jellemző az akár egy fős mikrovállalkozásokra, mint a 250 alkalmazottnál is többet foglalkoztató nagyvállalatokra. A kérdőívben a pénzügyi döntéshozók - az iskolai osztályzathoz hasonlóan - egy 1-től 5-ig terjedő skálán adhatták meg, hogyan ítélik meg vállalatuk jövőképét, azaz mennyire igaz a cégükre az, hogy jó irányba haladnak a dolgok; a vállalkozások egyaránt átlagosan jó (4,0), vagy jó feletti (4,2) értékeket adtak meg.



Nagyításhoz kattintson a képre.

Jóval kevesebb cég, mindössze negyedük jellemezte magát stagnáló vállalkozásként, azaz ennyien gondolják úgy, hogy bevételük és alkalmazotti létszámuk tekintetében jelenleg nem a növekedés, inkább a megtartás a célkitűzésük. Még ennél is sokkal kisebb csoport, a pénzügyi döntéshozók mindössze 7 százaléka van azon a véleményen, hogy rosszul megy a cégnek, akár csődbe is mehet a vállalkozás.

"Sokakat meglephet a vállalkozások pozitív helyzetértékelése, mi azonban mindennapi munkánk során is ezt tapasztaljuk" - fűzte hozzá az eredményekhez Csonka Tibor, az OTP Business ügyvezető igazgatója. "Ezért is indult tavaly növekedésnek a vállalati hitelezés, és arra számítunk, hogy ez a trend tartós lesz. Az OTP Business pedig továbbra is elsősorban a dinamikusan fejlődő cégeknek nyújtott finanszírozási megoldásokkal, illetve adminisztratív terheik csökkentésével szeretne hozzájárulni a magyar vállalati szektor fejlődéséhez."