Őrült összeget fizet a Google az Apple-nek, hogy az iPhone-ok keresője maradjon

De most úgy fest, hogy a Google-nak még többet kell majd fizeteni, ugyanis az Apple-nek rajta kívül más opciói is vannak. A Siri keresője már most is a Microsoft Bingje, és bár a Safari a Google-t használja, az Apple, ha elégedetlen az alkuval, itt is nyugodtan válthat.

Jelenleg az Apple iOS eszközei generálják a Google mobilos keresési bevételeinek felét, vagyis a keresőóriás okkal ragaszkodik az iOS-hez. Nem biztos, hogy az Apple-nek tényleg sikerül kicsikarnia a hárommilliárdos megállapodást, de most, mikor köszöbön áll az iOS 11 és az úi iPhone-ok megjelenése, ragyogó ütőkártyái vannak a Google megszorongatására.