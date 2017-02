Összeomlott a PC-je? Lehet, hogy naprendszerünkön túli erők tehetnek róla

A zavart ugyanis a kozmikus sugárzás is előidézheti.

Ne siessen a gyártó gyalázásával, amikor összeomlik a számítógépe vagy lefagy az okostelefonja! A kozmikus sugarak, pontosabban az általuk generált, elektromosan töltött részecskék lehetnek a valódi vétkesek.

Miközben az élő szervezetekre nézve ártalmatlanok, a szubatomi részecskék némelyike elegendő energiával bír ahhoz, hogy belekavarjon a digitális eszközökbe épített mikroprocesszorok működésébe, ún. egyszeri zavareseményt (angolul single-event upset, SEU) idézve elő.



SEU alkalmával a részecskék megváltoztatják a chip memóriájában tárolt adatok egy-egy bitét. A következmények lehetnek olyan hétköznapiak is, mint egy fotó képpontjának helytelen megjelenítése, vagy olyan katasztrofálisak is, mint egy utasszállító repülőgép lezuhanása.

Mint kiderült, egy SEU esemény vezetett az elektronikus szavazórendszer meghibásodásához a belgiumi Schaerbeekm városában is. A 2003-ban bekövetkezett incidensre, amely 4096 szavazatot írt az egyik jelölt javára, azért derült fény, mert ez a szám meghaladta a szavazók tényleges létszámát.

- Komoly problémával állunk szemben, amely azonban a legtöbbször rejtve marad a nyilvánosság előtt - mondta Bharat Bhuva, a Vanderbilt Egyetem sugárzási effektusokat kutató csoportjának tagja. A csoport 1987 óta vizsgálja a sugárzás elektronikus rendszerekre gyakorolt hatását. Kezdetben a katonai és az űrkutatási alkalmazásokra fókuszált, de 2001 óta kutatásait kiterjesztette a lakossági piacra szánt, elektronikus eszközökre is.

Buhva a tudomány előmozdítására létrehozott, amerikai szervezet, az American Association for the Advancement of Science múlt héten, Bostonban lezajlott, éves konferenciáján tartott előadást a SEU eseményekről.

Néhány, súlyos következményekkel járó incidens ellenére a SEU események eléggé ritkának számítanak. De ahogyan az elektronikai eszközökbe zsúfolt tranzisztorok száma nő, úgy válik egyre valószínűbbé egy eszköz szintű SEU esemény bekövetkezése is.

Mindezzel a félvezetőgyártók is tisztában vannak, és a kozmikus sugárzás által előidézett interferencia kiküszöbölésén dolgoznak. A Fujitsu mérnökei például már 2008-ban megmásztak egy vulkánt a Hawaii szigeteken, hogy jobban megértsék a kozmikus sugárzás és a számítógép működésében bekövetkező zavarok összefüggését.

Nagyban csökkenti egy SEU esemény bekövetkezését például, ha a rendszerbe hármasával építik be a processzorokat, és szavaztatják őket. Ezt a módszert alkalmazza a NASA is az űrjárművek fedélzetére telepített számítógépekben.