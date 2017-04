OTP Bank: erős szereplő

Előbb-utóbb szinte minden banki szolgáltatást el lehet érni online, ugyanakkor megmarad és korszerűsödik a személyes ügyintézés is. Az OTP Bank új vizekre evez, amikor az összes betéti és hiteltermékét - a személyi kölcsön intézéséhez hasonlóan - fejleszti, illetve elérhetővé teszi az interneten.

Nem elbújni kell az új elől, hanem a folyamatok élére állni! Mivel a bankszektor erősen érintett a digitalizációban, az egyetlen lehetséges út a banki műveletek digitális transzformációja, és ez által a jövő bankjának építése - fogalmazott Kovács Antal, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese. A digitalizáció révén a folyamatok lerövidülnek és kényelmesebbekké válnak, az adminisztráció csökken. Az online folyamatok könnyen alakíthatók és online vezérelhetők.

Ezt hozta eddig a digitalizáció

Három kiemelt területre irányulnak az OTP Bank digitális fejlesztései. A hagyományos banki ajánlatok szinte minden elemét érinti az átalakítás; ebben kiemelt szerepet kap az ügyfélélmény javítása. Fókuszba helyezik továbbá az értékajánlatok, az új típusú többletszolgáltatások kialakítását (mint például a Simple mobilalkalmazás). Végül, de nem utolsósorban hangsúlyt helyeznek a belső banki ügykezelési folyamatok átalakítására, automatizálására.

Feltétlenül említést érdemel a digitalizáció eddigi eredményei között a mintegy tucatnyi szolgáltatást kínáló Simple. Regisztrált felhasználóinak száma eléri a 250 ezret, akiknek több mint 60 százaléka nem OTP-ügyfél. Folyamatosan növekszik a készpénz befizetésére alkalmas ATM-ek száma is. Ez év végén országszerte már 200 helyen lehet a nap 24 órájában befizetni úgy, hogy a pénz azonnal megjelenik a bankszámlán. Az OTP Bank abszolút újdonságának számító digitális kedvezményprogramjára eddig 240 ezer internetbank-eléréssel rendelkező ügyfél regisztrált, a kártyás vásárlások utáni visszatérítések összege több 100 millió forintra rúg. Ez tudatos kártyahasználat esetén ügyfelenként havonta elérheti az 5000 forintot.



Szintén a digitalizáció eredménye a legószerűen felépíthető, moduláris számlacsomagok megjelenése. Tavaly december óta több mint 40 ezer ilyen csomagot nyitottak az ügyfelek (a fiókokban, illetve online), akiknek 90 százaléka új ügyfélként jött az OTP Bankhoz. Hasonló lehetőséget kínálnak a mikro-, kis- és középvállalatok számára, hiszen azok is igényelhetik az online számlanyitást. A szolgáltatás révén egy cég átlagosan 12 perc alatt hozhatja létre bankszámláját az OTP Banknál.

S ha már kkv-kről esett szó: számukra hozta létre az OTP Bank a Microsoft Azure alapon működő eBiz szolgáltatást. Ennek előnyei közé tartozik, hogy a pénzügyi tranzakciós adatokat minden érintett fél (például vevő, szolgáltató, kereskedelmi partner) ugyanazon a platformon keresztül éri el, így mindenki átlátható és valós idejű visszajelzést kap az aktuális helyzetről. Könnyen hozzáférnek a kiadott és beérkezett számlákhoz, a könyveléshez szükséges adatokhoz, ellenőrizhetik a készpénzforgalmat, valamint naprakész információkat kaphatnak az aktuális pénzügyi eredményekről anélkül, hogy igénybe kellene venniük saját, nem felhőalapú rendszerüket.

Személyi kölcsön - teljesen online

Tavaly szeptemberben vezette be az OTP Bank a teljes egészében online intézhető személyi kölcsönt. Az OTPdirekten keresztül lebonyolított folyamat része az igénylés kitöltése, az automatizált hitelbírálat, valamint a szerződés aláírása. Hitelt igényelni a nap 24 órájában lehet, maga a folyamat bármikor megszakítható, illetve folytatható. Mindent egybevéve az összeg akár egy órán belül, emberi beavatkozás nélkül megérkezhet az ügyfél számlájára.

Személyi kölcsönt az OTP Bank azon mintegy 600 ezer ügyfele igényelhet online, akiknek a pénzintézethez érkezik a jövedelme, valamint akiknek van internetbanki hozzáférése. A cél, hogy rövidesen a jövedelem-jóváírással nem rendelkező, továbbá a nem OTP-banki ügyfelek is élhessenek ezzel a lehetőséggel - mondta el Kovács Antal a sajtótájékoztatón.

Az elmúlt hónapokban több mint ezer ügyfél igényelt személyi kölcsönt online, a 2016 szeptembere óta folyósított összeg meghaladja az 1 milliárd forintot.

A személyi kölcsön szektorszinten is igen fontos termék. Tavaly a teljes pénzügyi szektor 210 milliárd forint új személyi kölcsönt bocsájtott ki. Ebből az OTP Bank részesedése 36 százalék volt. Az új folyósítások 2016-ban a teljes szektorban 60 százalékkal haladták meg a 2015-ös értéket.

Digitális jövőkép

Tíz banki ügyfél közül átlagosan három, míg a 18-23 éves korosztálynak már csaknem a fele intézi bankügyeit rendszeresen online - derül ki az OTP Bank reprezentatív kutatásából. A digitális szolgáltatások iránti növekvő ügyféligényre ad választ - többek között - az OTP Bank moduláris számlacsomagja. Lényege, hogy a számlavezetést, betéti kártyát és internetbank-hozzáférést tartalmazó alap szolgáltatáscsomaghoz az ügyfelek hét, az élethelyzetükhöz, egyéni igényeikhez igazodó kiegészítő elemet választhatnak. Ez utóbbiak közé tartozik például a kedvezményes készpénzfelvét ATM-ből, a webkártya vagy a pénzmozgást figyelő SMS-kontroll szolgáltatás. A csomag könnyen, az interneten keresztül, ügyintéző nélkül, akár havonta változtatható, azaz rugalmasan alakítható a kedvezmények köre.

Mivel folyamatosan nő az ügyfelek igénye a digitális szolgáltatások iránt, a következő időszakban e téren is éles versenyre lehet számítani a hitelintézetek között. A digitalizáció természetesen folytatódik, az OTP Bank jelenleg több mint ötven különböző digitális fejlesztésen dolgozik - emelte ki a vezérigazgató-helyettes. A személyi kölcsönhöz hasonlóan átalakítják az összes betéti és hitelterméket. Ezen túlmenően a projektek magukban foglalják - többek között - a mobilfizetési és mobilbankolási megoldásokat, a végponttól végpontig terjedő folyamatok (e2e) digitalizációját, a bigdata-eszközök alkalmazását, a nem banki ajánlatokat, a Simple továbbfejlesztését, valamint a belső folyamatok automatizálását. Jelenleg közel 1,8 millió ügyfélnek van hozzáférése az OTPdirekthez, illetve 900 ezer ügyfél már szinte csak az interneten keresztül intézi banki ügyeit.

Kovács Antal hangsúlyozta: a cél az, hogy az ügyfelek szabadon választhassák meg az ügyintézés módját. Mindenki maga döntheti el, hogy személyesen a bankfiókban, számítógépről vagy telefonról kívánja intézni banki ügyeit. A digitális fejlesztések tehát nem kiváltják, hanem kiegészítik, támogatják a fióki személyes tanácsadást, amelyet az ügyfelek továbbra is igényelnek. Ennek megfelelően a fiókokat is folyamatosan korszerűsítik.

IOT A PÉNZÜGYEKBEN

Fontos szerepet játszhat a digitális bankolás további fejlődésében az Internet of Things (IoT). Az internethez kapcsolódó okostelefonok, televíziók, háztartási gépek és autók mintájára a világháló pénzügyi információkat is szállíthat bárhova, bármikor és bármilyen eszközre úgy, ahogy az az ügyfél számára a legelőnyösebb, legkényelmesebb. A technológia lehetővé teszi, hogy szabadon válasszuk meg például azt, milyen eszközön követjük nyomon fizetendő számláinkat. Szakértők valószínűsítik, hogy elérkeztünk a fordulóponthoz: rövidesen eldől, mire is használjuk majd pénzügyeink intézése során az IoT-t, ami hozzájárulhat a 0-24 órás, zavartalan bankolás terjedéséhez. A kezdeti megoldások fejlődése, éretté válása pozitív hatást gyakorolhat majd a hitelesítés, valamint a biztonságos ügyfélinformáció-küldés folyamatára.

BLOCKCHAIN NYÍLT FORRÁSKÓDDAL

A BME-MIT Hibatűrő Rendszerek Kutatócsoportja elnyerte a Linux Foundation Hyperledger projektjének támogatását. A Hyperledger projekt célja a blockchain technológia nyílt forráskódú referenciaimplementációinak kidolgozása. A blockchain technológia a bitcoin ötletét általánosítja az alkalmazások széles körére, az üzleti folyamatoktól a kiberfizikai rendszerekig. Alapgondolata, hogy az alkalmazások működésüket és adataikat tisztán elosztott architektúrában, az üzem- és adatbiztonság szempontjából is védett és letagadhatatlan módon, központi vezérlés nélkül szinkronizálhassák. A blockchain technológia egyik meghatározó keretrendszere a Hyperledger platform. A BME-MIT közel egy éve vizsgálja és modellezi ennek teljesítményét az IBM Research Triangle Parkkal és a Duke Egyetemmel közösen, a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék kutatóival együttműködve. A munkát egy IBM Faculty Award támogatja. Ehhez járul most hozzá a Linux Foundation szponzorációja: a Linux Foundation finanszírozza a kiválasztott fejlesztő- és kutatóhelyeken - így a BME-MIT-n is - az ugyancsak nemzetközi versenypályázaton kiválasztandó hallgatók nyári szakmai gyakorlatát. Az idei pályázaton hat nyertest hirdettek. A Huawei, az IBM, a RedHat, az Intel, valamint egy japán vállalat mellett a BME-MIT az egyetlen akadémiai kutatóhely.