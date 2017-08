Otthoni wifi hálózat optimalizálása

Az otthoni felhasználók hálózati eszközeinek teljesítményét optimalizáló alkalmazást tett elérhetővé a tajvani Zyxel. A ONE Connect applikációval egy felületről irányítható a teljes hálózati eszköztár, és a felhasználók igényei szerint egyszerűen és gyorsan konfigurálhatók a routerek, extenderek és powerline adapterek.

A ONE Connect mobilapplikáció a teljes és gyors otthoni lefedettség elérésében nyújt elengedhetetlen segítséget. Használatával a felhasználók a vezetékes és a vezeték nélküli jeleket a falakon és a padlón keresztül, nagyobb területen képesek kiterjeszteni, amivel az olyan nagy fogyasztású alkalmazások, mint a Netfilx vagy a Facetime is zökkenőmentesen futhat.

Egyszerű telepítés, gyors konfiguráció

A ONE Connect alkalmazás a telepítés során felismeri a meglévő konfigurációkat, és összeköti azokat az újonnan hozzáadott eszközökkel, majd a hálózati forgalmat is automatikusan optimalizálja. Az alkalmazás pár érintéssel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szüneteltessék vagy szűrjék a gyermekek Wi-Fi hozzáférését, vagy akár átmeneti Wi-Fi szolgáltatást is biztosíthatnak a vendégeknek.

A játék és streaming rajongók részére a ONE Connect alkalmazáshoz köthető erősebb eszközök ajánlottak, mint például az Armor Z2 AC2600 Wi-Fi Router vagy a PLA5206, PLA5236 powerline adapterek - ezek a nagy teljesítményű termékek akadásmentes és full-HD videó közvetítést biztosítanak nagy területen keresztül is.



Nagyításhoz kattintson a képre.

A közepes méretű otthonok részére már az NBG6815 router és a WRE6606 is elég lehet, mely Wi-Fi extender gigabit 11ac MU-MIMO Wi-Fi teljesítményt szállít - akár még a terasz vagy a hátsó udvar részére is, mivel a WRE 6606 hordozható áramforrással működtethető és bárhol elhelyezhető.

A kis lakásban élők számára pedig az NBG6617 belépő szintű MU-MIMO router és a WRE6606 MU-MIMO vezeték nélküli bővítők több mint elegendőek ahhoz, hogy egyszerre több felhasználónak is gyors 802.11ac Wi-Fi-t hozzanak létre.