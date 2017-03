Projektmenedzsment: attitűdváltást követelnek a legújabb megatrendek

Az elmúlt néhány évben a hazai projektmenedzsment kultúra presztízse ugrásszerűen megnőtt, a nemzetközi tendenciákkal azonban még mindig nehéz lépést tartani. A tapasztalatcsere elengedhetetlen és megfelelő szakanyag híján, a gyakorló szakemberek konferenciákon osztják meg egymással tudásukat. Jelenleg az agilis leadership bevezetése az egyik legaktuálisabb kérdéskör.

‒ A vállalatok, intézmények stratégiai céljainak megvalósításában, mivel azok szervezeti egységeken átnyúló, komplex feladatok, nélkülözhetetlen a projektmenedzsment kiemelt, stratégiai szintű kezelése - vallja Prónay Gábor, a Projektmenedzsment Fórum szervezőbizottsági elnöke. A szakember szerint fontos, hogy a hazai gyakorlat lépést tartson a nemzetközi trendekkel.

A Leadership 2030 sokszor idézett vezetési előrejelzés hat olyan megatrend eljövetelét jósolja, amely alapjaiban változtatja meg a projektmenedzsment gyakorlatot. Ide tartozik többek között a digitális éra térhódítása, ezen belül is az adatbiztonság és a folyamatos változás menedzselése, vagyis az agilis leadership.



‒ A szakemberek hazánkban is egyre nyitottabbak a nemzetközi változások követésére, de ha tartani akarjuk a lépést a gazdaságilag fejlettebb országokkal, akkor alakítanunk kell a projektmenedzsment rendszerén, de főként be kell vezetnünk a Management 3.0-t. Ez azt jelenti, hogy a szervezeteknek teljes átalakuláson kell keresztül menniük, a vezetőknek pedig bevonó startégiát kell alkalmazniuk. Vagyis a csapaton belül mindenkinek ismernie kell a pontos célt, delegálni kell feladatokat és sok esetben a döntéshozatal jogát is. Csak így követhetjük a gyorsan változó, sokszor hektikus körülményeket - mondta el Szalay Imre, a PMI Hungary elnöke. Hozzátette, ez jelenleg azért nem valósítható meg, mert a legtöbb projekt olyan szigorú költségvetéssel és határidőkkel dolgozik, hogy nincs lehetőség a menet közbeni gyors változtatásra.

A projektmenedzsment szakma Magyarországon nem telített. Mindig szükség van jól képzett, naprakész tudással rendelkező szakemberekre, sőt a cél az, hogy minél többen válasszák ezt hivatásuknak, és ne csak egy ugródeszkaként tekintsenek rá. Tapasztalatmegosztás és kapcsolatépítés szempontjából pedig elengedhetetlenek a különböző szakmai rendezvények, konferenciák.

- A projektmenedzsment egyes ágazataiban dolgozók ezeken az alkalmakon kötetlenül osztják meg egymással a tapasztalataikat, terveiket, külföldön látott példákat és a jövővel kapcsolatos meglátásaikat. Ezek az információk pedig sok esetben a mindennapi munkába is besegítenek - mondta el Nagy Péter, a Projektmenedzsment Fórumot szervező Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület operatív igazgatója.

A projektmenedzsment szakma a fiatalok körében is egyre népszerűbb, a tényleges karrierindításhoz azonban a felsőoktatásban elsajátított tudást gyakorlati tapasztalattal és elismert minősítésekkel kell kiegészíteni.