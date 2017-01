Rendszergazda-kalapot viselő tanároknak segít a Microsoft

A Microsoft Intune for Education felhőalapú alkalmazás- és eszközmenedzsment szolgáltatásával az iskolák könnyebben megbirkózhatnak a megosztott oktatási környezetek beállításával és felügyeletével.

Londonban, a héten megtartott BETT konferencián jelentette be a Microsoft Intune for Education felhőalapú alkalmazás- és eszközmenedzsment szolgáltatását. A kimondottan az oktatási intézmények igényeire szabott platform egyszerű kezelőfelületen elérhető sablonokkal, előre konfigurált hozzáférési szabályokkal és biztonsági beállításokkal segíti az iskolákban használt Windows 10 alapú digitális eszközök menedzselését. A szolgáltatás egy expressz konfigurációs üzemmódot is támogat, amelyben egy-egy gép külön is beállítható egy USB-kulccsal és néhány kattintással.

- Napjainkban az iskolák több mint kilencven százaléka a diákok által megosztottan használt digitális eszközökkel szereli fel tantermeit, ami speciális követelményeket támaszt a gépek, az alkalmazások és a felhasználók felügyelete terén - mondta Tóth András Mihály, a Microsoft Magyarország Windows üzletágának vezetője. - A pénzügyi erőforrások szűkösségével szembesülő oktatási intézmények azonban gyakran nem tudnak kellően felkészült rendszergazdát foglalkoztatni, vagy külső szakembert megbízni ezzel a feladattal, így a tanárok közel 50 százaléka kénytelen maga technológiai támogatást adni az órákon használt eszközökhöz. Intune for Education szolgáltatásunk ezért nagyban megkönnyítheti a hazai oktatási intézményekben működő, több mint 250 ezer PC beállítását és menedzselését.



Intune for Education: könnyen kezelhető menedzsment-felület iskoláknak

Egyszerű Windows 10-felügyelet - Az Intune for Education szolgáltatással percek alatt beállíthatók az alapértelmezett szabályok egy tanterem, az egész iskola vagy akár a teljes oktatási körzet összes felhasználójára és eszközére nézve. Az iskolák több mint 150 beállítást végezhetnek el, amelyeket többek között a diákokhoz, a hardverhez, az alkalmazásokhoz, a böngészőhöz, a Start menühöz és a Windows Defenderhez rendelhetnek hozzá. A diákokat követik a rájuk vonatkozó beállítások mindazon eszközökre, amelyekre bejelentkeznek a tantermekben.

Néhány eszköz menedzseléséhez a rendszergazda vagy a szerepét betöltő tanár az Office 365 Oktatási verziójában létrehozott email azonosítójával automatikusan bejelentkezhet. Nagy számú Windows 10-alapú eszköz felügyeletéhez az Iskolai PC-k beállítása (Set up School PCs) alkalmazást használhatják.

Könnyű alkalmazástelepítés - Az Intune for Education megkönnyíti az oktatási és más webalkalmazások igény szerinti kombinációjának telepítését a Windows Store for Business portálról. Testreszabásukat követően az alkalmazások elérhetővé válnak a jogosult felhasználók számára, és követik őket a különböző eszközökre. A diákok és a tanárok így mindig csak azokat az alkalmazásokat látják, amelyek használatára jogosultak, más szoftverekhez nem férnek hozzá.

Integráció a Microsoft oktatási szoftvereivel és szolgáltatásaival - Mind az Intune for Education, mind a Windows 10 összekapcsolódik a Microsoft olyan felhőszolgáltatásaival is, mint az Office 365 Oktatási verziója. Január 23-tól érhető el világszerte a Microsoft online tanterem-automatizációs megoldása, a School Data Sync, amelynek névsoradataiból az Intune for Education automatikusan létrehozza a különböző csoportokat. Az alkalmazások és a beállítások ennek alapján a diákokhoz, a tanárokhoz, az eszközökhöz, az osztályokhoz, azok egy részéhez vagy egész iskolákhoz is könnyen és gyorsan hozzárendelhetők. Ha változik a névsor, a módosítások automatikusan érvényre jutnak a csoportokban is.

A Microsoft Intune-ra épülő szolgáltatás mérettől függetlenül minden iskola számára megkönnyítheti az alkalmazások és az eszközök menedzselését. Még a saját IT-osztállyal rendelkező, nagy oktatási intézmények is hasznosnak találhatják az Intune for Education iOS- és Android-alapú eszközökhöz adott, platformfüggetlen támogatását és a System Center Configuration Managerrel kialakított integrációját. A szolgáltatás előzetesét a következő hetekben lehet majd kipróbálni, és tavasztól lesz előfizethető.