Repülnek a pofonok az Apple-Qualcomm háborúban

A lapkagyártó keresetet nyújtott be az Egyesült Államokban és Németországban, hogy tiltsák be az iPhone-ok forgalmazását, de az Apple se maradt adós.

Qualcomm két német bíróságot arra kért, hogy függessze fel az iPhone-ok kereskedelmét, mivel azok megsértik a cég szabadalmi jogait. Eközben négy Apple-beszállító, amelyiktől a Qualcomm szabadalmi díjat kért, a trösztellenes törvények megsértése miatt nyújtott be panaszt a chipgyártó óriás ellen.

Az Apple és a Qualcomm már hónapok óta vitatkozik a szabadalmi díjakon. Januárban az Apple egy kaliforniai bíróságon keresetet nyújtott be a Qualcomm ellen, túlárazás miatt visszakövetelve egymilliárd dollárnyi licencdíjat, és négy beszállítóját arra utasította, hogy ne fizessen licencdíjat az iPhone-okba beépített Qualcomm lapkákért.



Már fél éve tart a Qualcomm és az Apple háborúja.

A Qualcomm perre megy a négy céggel, mire azok a trösztellenes törvények megsértése miatt citálnák bíróság elé a céget. De magával az Apple-lel is perbe száll a Qualcomm, arra kérve az amerikai hatóságokat, hogy tiltsák be az iPhone-ok behozatalát és kereskedelmét, mivel a szabadalmai közül többet is jogosulatlanul használnak. Hasonló keresetet nyújtottak be Németországban, az Apple-mobilok kereskedelmének megakadályozására.