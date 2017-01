Robotok a CES 2017-en

Az LG otthoni, kültéri és közterületekre szánt mesterséges intelligencia megoldásokat mutat be.

Az LG robotikai megoldásai a kifinomult analitikai megoldások alkalmazásával képesek bonyolult környezetben is eligazodni, kiszámítani az egyes feladatok teljesítéséhez vezető leghatékonyabb és legeredményesebb utat, így téve minden kapcsolódási ponton egyszerűbbé a felhasználók mindennapi életét.

Most először jelennek meg az LG HOM-BOT robotporszívójában alkalmazott egyedi technológiai újításokon is túlmutató fejlesztések a mesterséges intelligenciával felszerelt, nem takarítási célú, otthonainkban, közterületen és közösségi használatú helyiségekben is használható robotokban.



