Robotprogramozó tábor indul

Újra megnyitják kapuikat a HelloWorld táborok, amely keretén belül bárki elsajátíthatja a programozás alapjait. Idén FLL-kihívásokkal is gazdagodik a program.

A felmérések szerint óriási az igény az ifjúsági programozó táborok iránt. A HelloWorld mozgalmunk például az elmúlt évben megnégyszerezte a forgalmát, ráadásul idén sem pihenéssel akarjuk tölteni a nyarunkat, hiszen a Minecraft tábor után augusztusban a bentlakásos Robotprogramozó táboraikat is újra elindítjuk a 10-18 éves korosztály számára.

Habár már az elmúlt évben is rendkívül színes tananyagot sikerült összeállítanunk - vizuális programozással, robotvezérléssel, 3D nyomtatással, virtuális valósággal és IoT fejlesztéssel - idén még tovább merészkedünk a programozás világában, és többek között megmutatjuk, hogy az algoritmusok segítségével miként állíthatod össze a saját zeneszámodat, miként építhetsz összetettebb Arduino-eszközöket, a First Lego League Budapesti fordulójának a szervezőjeként ráadásul a professzionális robotversenyek világát is megidézzük rendezvényeinken, így a tábor lakói professzionális körülmények között mélyedhetnek el a robotprogramozás világában, pontosan azon a pályán gyakorolva, amelyen a profik is végighaladtak már.



Hihetetlen egy hét vár ránk, amely során a táborozó 10-14 és 14-18 éve diákok szinte észrevétlenül sajátíthatják el a programozás alapjait, illetve olyan készségekre tehetnek szert, mint az algoritmikus gondolkodás és a csoportmunka, ráadásul az esti versenyek gondoskodnak a kikapcsolódásról és a hamisíthatatlan HelloWorld hangulatról.

Időpont: 2017. augusztus 6-11. és 13-18. (6 nap, 5 éjszaka)

Ár: 49 900 forint (tartalmazza a napi háromszori étkezés, a szállás, a foglalkozások és a felhasznált anyagok díját, valamint az áfát)

Helyszín: Balaton, Hotel Révfülöp ( 8253 Révfülöp Halász utca 37.)

Korosztály: 10-14 és 14-18 év



További információ és jelentkezés: hello.pcworld.hu