Rossz hír a torrentezőknek

Bezárt a második legnépszerűbb bittorrent weboldal, az ExtraTorrent.

Miután már a hétvégén is akadozott az elérhetősége, hivatalosan is bejelentették, hogy beszüntette működését az ExtraTorrent. Az üzemeltetők által kiadott, a weboldalon megjelenő rövid közleményben az áll, hogy az összes tükör oldal is elérhetetlenné vált, valamennyi adatot véglegesen töröltek. Óva intették továbbá a internetezőket a hamis ExtraTorrent oldalak és klónok használatától. A döntés meglepetésként érte az oldal rengeteg felhasználóját, egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi vezetett a bezáráshoz. Az ExtraTorrent az egyik legrégebbi torrent oldal volt, 2006 óta üzemelt.