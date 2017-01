Rugalmas és hibátlan mobilcsatlakozás

Új LTE megoldásaival készül a barcelonai Mobil Világkongresszusra a tajvani hálózati kommunikációs vállalat, a Zyxel. A szakmai eseményen a márka elsősorban a hálózatüzemeltetők részére mutatja be 4G képes, mobil Wi-Fi kapcsolódást is biztosító eszközeit, amellyel a felhasználók a nehezen elérhető helyeken is gondtalanul élvezhetik a zökkenőmentes internet-csatlakozást.

Az otthonokban, kültéren és utazás közben is elvárás a felhasználók részéről a gyors, hibamentes internetkapcsolat. A korlátozott kiépítés azonban a hálózatüzemeltetők részére is kihívást okoz, a nem stabil lefedettséggel rendelkező helyeken pedig még ma is gyakran lehet akadozó, lassú internetkapcsolattal találkozni. A Zyxel a barcelonai eseményen erre a problémára fókuszáló megoldásait mutatja be: az új 4G LTE A CAT 6 indoor IAD eszköz a mobilhálózatot kiterjeszti azokra a területekre is, ahol éppen gyenge a sávszélesség.



Nagyításhoz kattintson a képre.

"Folyamatosan azért dolgozunk, hogy a hálózatüzemeltetők lefedettségi gondjait megoldjuk. Az új LTE-képes eszközeinkkel ügyfeleink részére immár akkor is biztosítani tudjuk a zökkenőmentes csatlakozást, amikor éppen kevésbé jól kiépített területen járnak, és nem elég gyors a sávszélesség"- mondta Treso Tamás, a Zyxel regionális értékesítési menedzsere.

A márka a Mobil Világkongresszuson mutatja be azokat a beépíthető megoldásait is, amivel a nagy épület teljes mobillefedettségét biztosítják. Gyakran tapasztalható, hogy a belső terekben kevésbé erős a jel, és ez a felhasználónak kellemetlenséget okoz. A Zyxel beépített megoldásaival, a ZoneDas és a MIMO ismétlés funkcióval szünteti meg a problémát, és zavartalan kommunikációt tesz lehetővé a reptereken, plázákban, hotelekben és a közlekedési csomópontokon is. "A 2017-es Mobil Világkongresszuson a Zyxel megerősíti kulcsszerepét a jövő hálózati megoldásszállításában - abban a jövőben, amelyben a hibátlan lefedettség elérhető lesz valamennyi ügyfél számára."- tette hozzá Treso.