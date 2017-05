Schneider Electric–HPE együttműködés mikroadatközponti megoldásokban

A Schneider Electric bejelentette, hogy együttműködik a Hewlett Packard Enterprise-zal (HPE) egy HPE Micro Datacenter megoldás fejlesztésében.

A közös mérnöki munka eredményeként született termék komplett infrastruktúrát kínál: tároló, hálózati és szerver megoldásokat egyaránt tartalmaz. Emellett menedzsment funkciókat is magában foglal, könnyen telepíthető és egyetlen biztonsági szekrényben kiépíthető, ennek köszönhetően ideális az elosztott IT környezetek számára. Segítségével gyorsabban telepíthetők a kapacitások az ügyfelek távoli adatközpontjaiban, a biztonságos és könnyen felügyelhető környezet pedig gyors helyi adatfeldolgozást kínál.

"Világszerte óriási mértékben nő az előállított és tárolt adatok mennyisége, és ez egyre nagyobb hatással van az adatközpontok teljesítményére, továbbá ezen keresztül az üzleti működésre. Az adatok gyors, helyi feldolgozásáról a legtöbb szervezetnél elosztott rendszerek segítségével tudnak gondoskodni. A Micro Datacenter alkalmazások komplett, kulcsrakész megoldást nyújtanak a növekvő adatfeldolgozási igényekre a távoli telephelyeken is" - mondta Kevin Brown, a Schneider Electirc IT üzletágának műszaki igazgatója.

A virtuális szoftveralapú HPE Micro Datacenter a HPE felhő technológiát használja, beleértve a ConvergedSystems és a HyperConverged, valamint a HPE Edgeline IoT Solutions megoldásokat. A 23U és 42U magasságban elérhető rendszer a Schneider Electric integrált, UPS-t, áramelosztást, hűtést és felügyeleti rendszert magába foglaló SmartBunker FX biztonsági szekrényére épül. A rendszer környezetfelügyeleti és biztonsági megoldással együtt, N vagy 2N redundáns hűtéssel és energiaellátással is elérhető. A SmartBunker FX teljes körű távoli felügyeletet tesz lehetővé az IT és a fizikai infrastruktúra felett, ennek köszönhetően olyan környezetben is képes adatközponti szintű rendelkezésre állást és megbízhatóságot teremteni, ahol nincs dedikált informatikai terület, esetleg a fizikai védelemmel vagy a biztonságtechnikával szemben támasztott követelmények magasabbak.

Az egyedi konfigurációkban rendelhető HPE Micro Datacenter infrastruktúrájának funkciói:

Energiaellátás: Symmetra UPS távmenedzsment megoldással és a biztonságos távleállást lehetővé tevő 5 perc áthidalási idővel

Hűtés: önálló InRow DX hűtés távfelügyelettel, vezérlő szoftverrel és kijelzővel

Monitorozás: StruxureWare™ Data Center központi felügyeleti platform, valamint valós idejű NetBotz környezetfelügyelet a hőmérséklet, energiaellátás, a szekrény nyitásának ellenőrzésére, tűzjelzéssel

Biztonságtechnika: több ponton záródó, 180 fokban nyitható ajtók NetBotz™ Rack Access kártyás nyitással, és NetBotz video megfigyeléssel

Tűz- és zajvédelem: tűzálló, nagyteherbírású acél konstrukció hőszigetelt falakkal, zajcsillapítással és szigetelt kábelátvezetőkkel.

A HPE Micro Datacenter világszerte elérhető a HPE-nél és kereskedelmi partnereinél. Az árazás a konfigurációtól függően változik.