Sikerre szomjas társaságok

Főnixként feltámadó mobilgyártók, intelligenciával bíró okostelefonok, 5G mobilhálózatok az iparnak és a lakosságnak, optimista jövőképek, továbbá erős távol-keleti jelenlét. Dióhéjban ennyi a barcelonai Mobile World Congress világesemény összefoglalója.

Barcelonában minden magára valamit adó mobilgyártó jelen volt, ám közülük hárman valósággal ellopták a show-t. Mindenki látni akarta a BlackBerry, a Motorola és a Nokia újdonságait. A "mi kutyánk kölyke" azonban már nem egészen az, aminek vélnénk. Az érintőképernyővel és 52 gombos billentyűzettel egyaránt felszerelt BlackBerry KeyOne-t a kanadai RIM helyett a kínai TCL Communications indította útjára. A Moto G5 a Motorola honlapján lesz megrendelhető az Egyesült Államokban - de a Lenovo gyártja. A Microsofttól tavaly visszavásárolt Nokia márkanév új tulajdonosa, a finn székhelyű HMD Global androidos készülékeivel és különösen a 3310-es retrótelefonnal keltett feltűnést.

Míg a BlackBerry továbbra is régi erényeire: a biztonságra és megbízhatóságra alapoz, a Lenovo-Motorola és a HMD-Nokia üzleti receptje hasonló ahhoz, amivel évekkel ezelőtt a sencseni központú Huawei indult világhódító útra: belépő szintű készülékekkel alapozta meg sikerét, mára pedig a piacvezetők között a harmadikként tartják számon. Barcelonában egyébként a Huawei a Leica kamerával, 64 gigabájt tárral felszerelt P10 és P10 Plus készülékekkel vette célba az elit közönséget.

Kinek ez, kinek az a fontos

Ronan de Renesse, az Ovum piackutatója szerint a nagy visszatérők - a BlackBerry, a Motorola és a Nokia - egyelőre igen messze vannak egykori fénykoruktól, pillanatnyilag inkább réspiaci szereplőként kell tekinteni rájuk. Sokkal izgalmasabbnak tartja az elemző a Huawei és a tajvani HTC kísérletét arra, hogy az Amazon Alexáját építsék be okostelefonjaikba. Az LG a Google Assistant integrálásával érne el hasonló felhasználói élményt.

Fényképezőgépet helyettesítő funkcióikban is egyre erősebbek a távol-keleti mobilok. Az LG 135 fokos nagylátószögű optikát és 13 megapixeles érzékelőt épít be. A Sony Xperia XZ Premium 19 megapixeles hátlapi kamerája lassított felvételek készítésére is alkalmas. Bár az IDC felmérése szerint a kamerafunkciók nagyon fontosak a felhasználóknak, a vevők az akkumulátorok élettartamát, az árat és a processzorsebességet is mérlegelik vásárláskor. Ami mégis növeli a mobilkészülékekbe beépített kamerák fontosságát, az a VR- és AR-alkalmazások lehetősége, ami a vállalati és lakossági felhasználók fantáziáját egyaránt megmozgatja - olyannyira, hogy a headseteknek az IDC a következő öt évre tízszeres piacbővülést jósol. A fejlődő országokban a funkciógazdagságnál többet nyom a latban az ár, míg Európában és az Egyesült Államokban a márkanév, a formaterv, a kamera, a méret és a képernyő felbontása adja el a terméket - összegezte az IDC elemzője.



Nagyításhoz kattintson a képre.

Mit számít a kamera felbontása, ha az emberek többsége legföljebb közösségi oldalakon osztja meg a fényképeit, és eszébe sem jutna fotópapírra nyomtatni azokat? Kevin Burden, a 451 Research elemzője szerint egyes felhasználók számára igenis fontosabb a mobiltelefonban működő processzor sebességénél az, hogy milyen felbontású képeket lehet készíteni velük: gondoljunk csak az ingatlanközvetítőkre, a kárbecslőkre, a parkolás-felügyelőkre vagy egyes közműszolgáltatók terepmunkát végző alkalmazottaira.

A nagyon várt 5G

Még várni kell az 5G-re - jelentette ki Barcelonában Neville Ray, a T-Mobile USA főinformatikusa. Várakozásai szerint a 2020-as indulás dacára még évekig be kell érnünk a negyedik generációs szolgáltatásokkal, mielőtt a mobiltársaságok igazán ráfordulnak az 5G-re. Mennyit számítanak majd a rövidebb válaszidők? A spanyol Telefonica egy nagyjából 70 km hosszú versenypályán szemléltette a sebességet. A gokartszerű járgányok fedélzeti kamerái 4K-s képeket küldtek a kormányt a központban tekergető versenyzők képernyőire, mindössze 30 milliszekundum késéssel. A Telefonica szerint a 70 km üvegszál nélkül 4 milliszekundumot is el tudtak volna érni.

Az NTT DoCoMo demója gyári VR-alkalmazás volt. A gyárban elhelyezett kamerák felvételét továbbították virtuálisrealitás-headsetre. Az ipari gyártórobotot 5G-n lehetett vezérelni.

Gyorsítanának a szabványosítás folyamatán a szereplők. Legalábbis erre utal, hogy például az Intel, a Qualcomm, az Ericsson és több más szereplő összefog az 5G NR (New Radio) specifikáció korai változatának megvalósítása érdekében, amely az LTE egyes elemeit felhasználva 2020 helyett már 2019-ben bevezethető lesz. A dél-koreai KT távközlési vállalat elnöke szerint cége lehet a világelső az 5G-s szolgáltatásoknak a téli olimpiára időzített 2019-es beindításával. Az Egyesült Államokban a Verizon és a Cisco ígérkeznek úttörőknek, de az Ericsson, a Huawei, a Nokia, az NTT DoCoMo, a Telstra és a Vodafone kísérleteiről is tudunk.

Az Intel 14 nanométeres lapkákkal látja el 5G-s modemjeit, a Qualcomm Snapdragon X50 5G modemsorozata a jelenleg használatos 6 GHz alatti tartományokat és az 5G-s hullámhosszokat egyaránt kezeli majd. Eddig a sebességen volt a hangsúly, idén azonban már a dolgok internetéhez hasonló új piaci lehetőségeket igyekeztek bemutatni a szolgáltatók. 2016 nehéz esztendő volt sok mobiltársaság számára, a jövőbe azonban optimistán tekintenek. Okosváros-megoldásokkal, VR- és AR-alkalmazásokkal találkozhattak a látogatók például a Verizon és az AT&T standján. Mindkét amerikai mobilcég bemutatkozott tartalomszolgáltatóként is, és biztosították az érdeklődőket arról, hogy 2020-ig elindítják ötödik generációs mobilszolgáltatásukat - más kérdés, mekkora lefedettséggel. A kiéleződött versenyben visszaestek a bevételek, ezért a piaci szereplők jobban odafigyelnek a növekedés lehetőségét magukban rejtő technikai újdonságokra: például az okosváros-megoldásokra, az ipari, mezőgazdasági alkalmazásokra.

Biztató jelek

Hagyomány, hogy az MWC - az ENSZ fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célkitűzéseivel összhangban - olyan megoldásokat vonultat fel, amelyek célja a szegénység, a klímaváltozás, a társadalmi egyenlőtlenségek, igazságtalanságok elleni küzdelem. Barcelona város főinformatikusa mutatta be azt a portált, amelyen kormányzati korrupcióval összefüggő bejelentéseket tehetnek a lakosok. Moszkvában a tüdőrák korai felderítésében segítene a mesterséges intelligencia alkalmazása a CT-felvételek elemzésével. Minthogy az új technikai megoldások miatt egészen biztosan megszűnnek egyes munkakörök - mondta el Barcelona főinformatikusa -, a katalán városban számítógépes tanfolyamok indulnak a feleslegessé váló munkaerő átképzésére.

Olyan globális problémákra is megoldást láthatott a kiállítás közönsége, mint az ivóvíz- és élelmiszerhiány vagy a fogyatkozó energiakészletek kérdése. A John Deere traktorgyár elektromos meghajtású traktora GPS és érzékelők adatai alapján végzi a szántást és a betakarítást, az ember vezette járműveknél nagyobb pontossággal. Európa legnagyobb termőföldjein a traktorok két forduló között akár 30 percen át haladhatnak egy irányba. Ekkora távoknál a nyomvonaltól való néhány centiméternyi eltérés is jelentős kiesést, bevetetlen vagy felszántatlan területet, végső soron kisebb terméshozamot eredményezhet. A traktorok és kombájnok vezetéséhez a John Deere mérnökei szerint nincs szükség emberre, sőt a zöldségvetemények gondozása is megoldható robotokkal, ami főleg ott lehet kézenfekvő megoldás, ahol nincs elég földműves.

A precíziós földművelés jelentőségét a John Deere-nél azzal az előrejelzéssel magyarázzák, amely szerint 2050-re a világ népessége megkétszereződik. Szükség lesz a technika vívmányaira, hogy ennyi embert el lehessen látni élelemmel.

Az MWC számokban

Idén több mint 108000 látogatót és 2300-nál több kiállítót számlált a mobilvilág újdonságait felvonultató kiállítás. Külön rendezvényt tartottak a 10-16 éves korosztálynak, amelyen mintegy 11000 spanyol és katalán kiskamasz vett részt. A YoMo (Youth Mobile Festival) tudományos, technikai, mérnöki, formatervezői és matematikai ismeretek átadásával arra biztatta a fiatalokat, hogy a pályaválasztás során a mobiltechnológiák felé orientálódjanak.