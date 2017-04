Stabil internet a megbízható üzleti működés alapja

A kisvállalatok vezetőinek informatikai előképzettsége és nyitottsága jelentősen meghatározhatja a cég jövőjét - derült ki az Invitel és a BellResearch 2016-os közös őszi felméréséből. A kutatásban résztvevő kisvállalati cégvezetők többsége fejleszthetőnek értékelte telekommunikációval és informatikával kapcsolatos tudását, miközben többségük egyetértett azzal az állítással, hogy a korszerű távközlési megoldások alkalmazása hozzájárul a vállalkozás gazdaságos és sikeres működéséhez is.

Tavaly ősszel elkészítette közös kutatását az Invitel és a BellResearch, hogy feltérképezzék az Invitel szolgáltatási területén található kisvállalatok napi működését, és a digitális fejlődésükkel kapcsolatos törekvéseket, lehetőségeket. A kutatásból többek között az is kiderült, hogy bár egyre fontosabb a nagysebességű internet a kisvállalkozók számára, a szolgáltatások választásakor leginkább a stabilitással párosuló költségracionalizálási igény érvényesül.

Az Invitel és a BellReseach kutatása szerint a vizsgált hazai kisvállalatok 82%-a használ "vezetékes" internetet a napi üzletvitel, ügymenet támogatására. Ennek kapcsán kiemelt fontosságúnak tartják a megbízható szolgáltató kiválasztását, amely biztos alapokra épülő céges hátteret nyújt számukra és lehetővé teszi, hogy az internetszolgáltatással kapcsolatos problémák megoldása helyett az üzlet működtetésével foglalkozhassanak.



Az Invitel és a BellResearch felmérése alapján pozitív változás figyelhető meg a kisvállalatok technológiára való nyitottságában, ugyanakkor 60 százalékuknál - hiába tervezik - sok esetben már nem jut elegendő erőforrás fejlesztésre, sem szakmai, sem pénzügyi értelemben. A kisvállalkozások közül éppen ezért minden második célul tűzi ki a költséghatékonyabb működést - elsősorban a technikai és rezsiköltségek racionalizálása segítségével. Bármilyen jövőbeni modernizáció, vagy új szolgáltatás igénybevétele többnyire csak akkor vállalható részükről, ha az közvetlenül hozzájárul üzleti céljaik eléréséhez.

"A kisvállalatok informatikai nyitottsága meghatározhatja a cég jövőjét, ezért elengedhetetlen számukra a korszerű távközlési megoldások alkalmazása. Azt látjuk, hogy a stabil céges internet ma már alap, e köré épül szinte minden más szolgáltatás. Mivel a vállalkozások alapvetően különböznek egymástól, ez igaz az elvárásaikra is: más szolgáltatásra van szüksége például egy olyan vállalkozónak, aki otthonosan mozog a közösségi hálózatokon és másra annak, aki először készül megjelenni az interneten" - összegezte Iski István, az Invitel lakossági és kisvállalati marketingigazgatója. "Az Invitelnél évente több felmérést készítünk, hogy szolgáltatásainkat mindig az aktuális igényekre hangoljuk, ezzel támogatjuk ügyfeleinket versenyképességük megőrzésében" - tette hozzá.

A korábbi évekhez hasonlóan az Invitel most is főként kutatási eredményeire és ügyfelei igényeire építve fejlesztette tovább kisvállalati Profi portfólióját, amelynek kialakításakor a szolgáltatáskínálat bővítése mellett az is fontos szempont volt, hogy hasznos kiegészítőkkel támogassák a vállalkozások munkáját.

A megfelelő, stabil infokommunikációs szolgáltatás mellett, olykor-olykor megakaszthatja a munkát egy-egy hirtelen felmerülő technikai probléma. Az Invitel éppen ezért ún. gyorsított hibaelhárítási szolgáltatást is nyújt csomagjaihoz, amelynek megrendelésével, probléma esetén elsőbbségi hibakezeléssel helyreállítják a szolgáltatás működését. A távközlési cég emellett informatikai támogatás szolgáltatást is kínál, melynek igénybe vételével a kisvállalati ügyfelek telefonos vagy távsegítséget kaphatnak például az e-mailezés beállításához, a router-modem Wi-Fi beállításokhoz, operációs rendszerekkel összefüggő feladatokhoz, sőt még FTP tárhely használatához szükséges telepítésekhez is.