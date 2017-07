Surveillance Station 8.0 – Állj, vagy jövök!

Az intelligens felügyeleti rendszerek nélkülözhetetlenek az otthonok, a vállalkozások és a különböző létesítmények védelmében. A Synergy Surveillance Station 8.0-ja élvonalbeli megoldásokkal segíti az értékek megóvását.

A Surveillance Station alapjában véve nem más, mint egy Synology NAS-on futó, intuitív és erőteljes IP kamera eszköz: kezeli és áttekinthető módon megjeleníti az IP kamerák által közvetített képet, rögzíti és visszajátszatóvá teszi a felvételeket, és ezenkívül még seregnyi olyan praktikus szolgáltatást nyújt, ami egyszerűbb és hatékonyabbá teszi a létesítmények védelmét. Kompatibilis a legfontosabb böngészőkkel, mobileszközökkel, kamerákkal, és ami szintén nem mellékes: ingyen beszerezhető a Synology Package Centeréből.



A felügyeleti rendszer asztali gépről, mobilról és tabletről egyaránt hozzáférhető

Biztonsági öveket bekapcsolni

Az IP kamerák és a Synology NAS telepítése után varázsló segítségével tudjuk a kamerákat a Surveillance Station rendszerébe integrálni, és a kötegelt kamera-telepítésnek hála nem kell minden egység beállításával külön bajlódnunk.

A monitorozás böngészőn, asztali kliensen és mobileszközök keresztül egyaránt megvalósítható. A rendszer a Windowst, a Mac iOS-t és az Androidot is megbízhatóan kezeli.

A Synology NAS-re kiírt videók mentésekor sokrétűen szabályozhatjuk a tárterület-felhasználást, és a rögzített anyag biztonságáról különböző RAID szintek, illetve szabályozható archiválási funkciók gondoskodnak.

A rendszer sokféle, elterjedten használt kamerát és eszközt támogat: listáján több, 90 gyártó több, mint 5600 IP kamerája szerepel. Vannak köztük halszemoptikák, többlencsés, és 4K kamerák is, és arra is lehetőség nyílik, hogy figyelő rendszerünket - természetesen IP videostreammé alakítás után - analóg kamerákkal is bővítsük. Az ajtók vezérlőit IP kamerákkal párosíthatjuk, így a biztonsági őrök a távolból is megbízhatóan tudják vezérelni a ki-be léptetést.



A failover támogatás a szerver hibája esetén is gondoskodik a zökkenőmentes működésről

Újdonságok a Surveillance Station 8.0-ban

A továbbfejlesztett új asztali kliens több streames átkapcsoló technológiával és rugalmas failover (hiba miatti átállás) támogatással bővült. Böngésző alapú felületén a betűfajták, méretek és ikonok automatikusan a konkrét megjelenítő-beállításokhoz igazodnak, és egyéni beállításokkal a megjelenítés tovább finomítható.

Az Advanced Continuus Recording engedélyezésével még takarékosabbá tehetjük a tárhasználatot. Beállíthatunk például eseményeket, amelyeket a szokásosnál nagyobb felbontással rögzít a rendszer, hogy megkönnyítse a későbbi elemzéseket.

A megbízható és költséghatékony N+M failover segítségével tartalékszervereket állíthatunk üzembe arra az esetre, ha az alapszerver működésében zavar állna be. Hiba esetén a CMS (Central Management System) host a meghibásodott szerver helyett automatikusan a failover szerverre irányítja át a videostreamet és a szolgáltatásokat.



A CMS számos beállítási lehetőséget kínál a failover szabályozására

Végül még egy fontos plusz: mind az asztali kliens, mind a webböngésző támogatja a H.265 videokodeket, ami az élő videóknál több, mint több, mint harminc százalékos sávszélesség-megtakarítást jelent a H.264-hez képest.