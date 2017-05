Szerverek hullámvasúton

Negyedévente tág határok között ingadozott a hazai szerverpiac teljesítménye 2016-ban, amely a nemzetközi trendekhez képest - a közép-kelet-európai régióval egyetemben - lényegesen nagyobb zuhanást mutatott. Idén bizonyára javulnak a számok, de utána ismét jöhet a lejtmenet.

Tavaly az eladott darabszámot tekintve 16, dollárban mért érték alapján 18 százalékos csökkenést mért a magyarországi szerverpiacon az egy évvel korábbihoz képest az International Data Corporation (IDC).

- Összesen 13207 darab szerver kelt el az elmúlt évben a hazai piacon, 50,69 millió dollár értékben - mondta Tálas Ferenc, az IDC Hungary elemzője. - Negyedéves bontásban a számok ugyanakkor jelentős eltérést mutatnak a kiszolgálók forgalmát és a piacméret alakulását illetően. Különösen a harmadik negyedév bizonyult gyenge időszaknak 2016-ban, ami elsősorban a közbeszerzési eljárások megtorpanásával magyarázható.

Presztízs vagy profit

Erre utal, hogy a harmadik negyedévben a rack szekrénybe szerelhető szerverek eladott darabszáma zuhant látványos mértékben. Furcsa módon a toronyszerverek iránti kereslet az egész évet tekintve éppen ekkor volt a legnagyobb.

- A negyedik negyedévre azonban fordult a kocka, amikor a toronyszerverek eladott darabszáma a felére esett vissza - mondta Tálas Ferenc -, ám ezt csupán 10 százalék körüli értékbeli csökkenés kísérte. Trendfordulásra utalnak ezek a számok. A korábbiakban azt láthattuk ugyanis, hogy a szállítók a nagyobb piaci részesedés és az ezzel járó presztízs fenntartása érdekében készek voltak nagyon olcsón adni belépő szintű szervereiket. Úgy tűnik, ma már nem feltétlenül gondolják úgy, hogy a nagyobb eladott darabszám megéri ezt az áldozatot, fontosabbnak tartják a nyereségességet.



Nagyításhoz kattintson a képre.

Magyarországon belépő szintű toronyszervereket ma már szinte kizárólag kisvállalatok, intézmények vásárolnak, amelyek esetenként nem is kiszolgálóként, hanem megosztott munkaállomásként vagy NAS-ként használják a gyengébb processzorokkal szerelt gépeket. Minthogy felhőszolgáltatásokkal éppen a kisvállalatok válthatják ki a legkönnyebben és akár teljes egészében a házon belül telepített és üzemeltetett szervereket, a digitalizáció trendje várhatóan erősen befolyásolja majd a termékkategória további piaci teljesítményét.

A hazai kiszolgálópiac összteljesítményét tekintve az esetleg elmaradó toronyszerver-eladásokat ugyanakkor ellensúlyozhatják az adatközponti és felhőszolgáltatásokat adó vállalatok beszerzései - feltéve, hogy azokra Magyarországon kerül sor, tette hozzá az elemző.

Választás-hatás

Nagy teljesítménysűrűség érhető el az adatközpontokban blade szerverekkel, amelyekbe azonban a hazai piacon elsősorban a nagyvállalatoknak érdemes beruházniuk.

- Bár akadnak kivételek, egy magyar kis- vagy középvállalat jellemzően nem tudja teljes egészében hasznosítani a blade-keret kapacitását, amelynek a beszerzése is túl nagy induló költséggel jár - mondta Tálas Ferenc. - A kormányzati szektor IT-fejlesztéseihez és általában az adatközponti környezethez viszont ez a termékkategória az egyik megfelelő választás. Ez lemérhető volt a pengeszerverek tavalyi, negyedik negyedéves forgalmán is, amikor nagyobb kormányzati beszerzésekre került sor. A termékkategória részesedése a teljes hazai szerverpiacon 2016-ban darabszámot tekintve valamivel 10, érték alapján 23 százalék felett járt.

Megszokhattuk már a korábbi években, hogy Magyarországon kevés nagygép, illetve multi-node szerver talál gazdára, és így volt ez tavaly is. Az alacsony - nagygépek esetében éves szinten is tíz alatti - darabszám ellenére arányaihoz képest értékben mindkét termékkategória viszonylag sokat ad a hazai kiszolgálópiac méretéhez. Nem ingott meg az x86-os architektúra egyeduralma sem a hazai szerverpiacon. Változatlan a szállítók élmezőnye is, amelyet a Dell és a HPE fölényesen vezet azzal, hogy a szoftver- és szolgáltatásportfólióját folyamatosan bővítő Dell valamivel növelni tudta részesedését, miután az EMC felvásárlását követően új szegmensek nyíltak meg előtte.

- Idén a hazai szerverpiac bővülésére, darabszámot tekintve 3, érték alapján 12 százalék körüli növekedésre számítunk, elsősorban a kormányzati és a versenyszférában, többek között a távközlési cégek körében már tavaly is tervezett beruházások alapján, amelyek megvalósítására idén és a jövő év elején, a parlamenti választások előtt kerülhet sor - hallottuk az elemzőtől. - A kis- és középvállalatok mintegy 25 százaléka szintén jelezte 2016-ban, hogy informatikai beruházásokra készül, amelyekbe azonban uniós forrásokból származó támogatás mellett minél kisebb önrésszel vágna bele, és a pályázatok csak nemrégiben jelentek meg.

De míg világszinten az IDC az évtized hátralevő részére is a szerverpiac kitartó, egy számjegyű növekedését jelzi előre, addig idehaza a választásokat követően az eladott kiszolgálók darabszáma éves szinten pár százalékkal - a piac mérete ennél is nagyobb mértékben - ismét csökkenhet.