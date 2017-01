Szilárd alapok minden SAP-alkalmazáshoz

A legtöbb üzleti alkalmazás esetében magasak az elvárások a rendelkezésre állással kapcsolatban, és ez különösen igaz az SAP-megoldásokra.

Bármilyen leállás komoly kieséseket okozhat, ezért az alapul szolgáló rendszereknek is mindig kifogástalanul kell működniük. Az SAP-szoftverekkel dolgozó vállalatokat és szakembereket általában csak az érdekli, hogy a program megfelelően fusson, és ehhez mindig minden rendelkezésre álljon. A SUSE egyik legfontosabb célkitűzése, hogy segítsen ügyfelei számára minimalizálni az állásidőt, ezért a vállalat szakértői három hasznos tanáccsal szolgálnak ahhoz, hogy az SAP-t futtató rendszerek működtetése probléma- és leállásmentes lehessen.

1. Tervezzünk minden esetre!

A SUSE az SAP-alkalmazások futtatására optimalizált SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications platform fejlesztése során azt tartotta szem előtt, hogy az a nap 24 órájában képes legyen megfelelő alapot biztosítani a kritikus fontosságú alkalmazások futtatásához. Váratlan esemény azonban még így is bármikor közbejöhet. Legyen szó hardveres meghibásodásról, emberi hibáról vagy éppen természeti katasztrófáról, az egészen biztosan a legrosszabbkor jön. Ilyen eseteknél rendkívül hasznos, ha egy olyan nagy rendelkezésre állást biztosító komponens is megtalálható a rendszerben, mint például a SUSE Linux Enteprise High Availability Extension.

A SUSE megoldása hatékony grafikus és parancssoros eszközöket tartalmaz, amelyek segítségével a vállalatok egyszerűen fürtözhetik fizikai és virtuális rendszereiket, hogy folyamatosan működtethessék SAP-szolgáltatásaikat. A termék öt különféle, nagy rendelkezésre állást, illetve katasztrófa utáni helyreállítást kínáló lehetőséget tartalmaz SAP-megoldásokhoz és az SAP HANA-ban használt adatokhoz, így minden vállalat megtalálja az igényeinek és a költségvetésének megfelelőt.



Nagyításhoz kattintson a képre.

A Live Patching technológiáról szóló videó megtekintéséhez kattintson a következő hivatkozásra: https://www.youtube.com/watch?v=u0-CAnf-2do





2. Állítsuk vissza az adatokat villámgyorsan!

Az természetesen rendkívül hasznos, ha gond esetén a szervezetek gyorsan újra működésbe tudják venni SAP-megoldásaikat, de ezeken kívül az SAP HANA-rendszereken, a memóriában futó adatokra is szükség van a megfelelő működéshez. Erről képes gondoskodni az SAP-termékekben megtalálható System Replication funkció, amely automatikusan menti az adatokat a backup rendszerben.

A SUSE már korábban kidolgozta az első automatizált System Replication (SR) recovery megoldást, amely magában foglal egy egyszerű konfigurálást és automatizálást biztosító varázslót. Emellett lehetőséget biztosít a vállalatok számára hogy kiválasszák, hova kívánják áthelyezni a szolgáltatásokat probléma esetén, és előre meghatározott forgatókönyvek szerint gyorsan meg is valósítsák azt. A megoldást integrálták a SUSE Linux Enterprise High Availability Extension technológiával, így minden beállítható a HA/DR (nagy rendelkezésre állás és katasztrófa utáni helyreállítás) környezet konfigurálása során.



3. Kerüljük meg a problémákat!

A rendszereket muszáj naprakészen tartani. Ha a Linux közösség egy tagja felfedez egy biztonsági rést a Linux kernelben, azt azonnal be kell foltozni, hiszen nem engedhető meg, hogy hackerek hozzáférhessen a vállalat adataihoz. Az ehhez szükséges frissítések telepítéséhez azonban újra kell indítani a rendszereket, ami leállást eredményez, és ezzel együtt kiesést az üzleti működésben és a bevételben.

Ilyen esetekben jön jól a SUSE Live Patching technológiája, amelynek köszönhetően leállás nélkül telepíthetők a frissítések. A fejlesztés gyakorlatilag áthidalja a biztonsági problémát, így az SAP-alkalmazások is folyamatosan futhatnak, és a felhasználók sem érzékelnek semmilyen fennakadást a működésben.

2016 ősze óta a SUSE már az SAP HANA, express edition megoldásának futtatására is alkalmas, amelynek segítségével a Microsoft Windows és Mac OS X felhasználók is könnyebben és kényelmesebben fejleszthetnek SAP HANA-alapú alkalmazásokat.