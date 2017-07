Szuperszámítógépeivel is vezetne a Lenovo

A Lenovo új ThinkSystem és ThinkAgile adatközponti megoldásai az Intel most bejelentett Xeon Scalable processzoraira épülnek.

Július második hetében hozta forgalomba a Lenovo adatközponti megoldásainak eddigi legátfogóbb portfólióját, amelyet a digitális átalakulás technológiáihoz - például mesterséges intelligenciára és gépi tanulásra épülő, valamint valós idejű analitikai alkalmazásokhoz -, hibrid szolgáltatásokhoz és szuperszámítógépes környezetekhez fejlesztett.

A szerverekből, tárolókból és hálózati eszközökből felépülő palettát az x86-os ThinkSystem kiszolgálók és a szoftvervezérelt adatközpontokba szánt ThinkAgile rendszerek mellett az xClarity felügyeleti szoftverek, szoftverszállító partnerekkel (pl. Cloudera, IBM, Microsoft, SAP, VMware) közösen tervezett, integrált megoldások és referenciaarchitektúrák, valamint életciklus-kezelő szolgáltatások teszik teljessé.



Nagyításhoz kattintson a képre.

Lukács Anita, a Lenovo Magyarország ügyvezető igazgatója

Eredetileg júniusban, New Yorkban megrendezett Transform 2017 konferenciáján mutatta be a Lenovo friss adatközponti kínálatát, valamint az új ThinkSystem és ThinkAgile márkanevet. A megoldások azonban egy hónappal később, július 11-én kerültek forgalomba, amikor az Intel bejelentette Xeon Scalable processzorait - a ThinkSystem szerverek ugyanis ezekre épülnek.

Az Intel az évtized legnagyobb platformfejlesztésének nevezte a Xeon Scalable processzorokat, amelyeket kimagasló, feladattípusokra optimalizált teljesítmény és hardveresen támogatott adatbiztonság jellemez.

Mint emlékezetes, a Lenovo 2005-ben vette meg az IBM PC üzletágát, és azóta a személyi számítógépek első számú szállítójává nőtt. Kilenc évvel később, 2014-ben a gyártó a Kék Óriás x86-os szerver-üzletágát is felvásárolta, és hasonló célokat tűzött maga elé ezen a területen is.

- Három hullámra, fókuszterületre építjük stratégiánkat - mondta Lukács Anita, a Lenovo Magyarország ügyvezető igazgatója a szerver-üzletág első, hazai sajtótájékoztatóján. - A személyi számítógépek piacán elért, első helyezésünk megtartása mellett mobil és adatközponti üzletágunkra összpontosítunk, amely jelenleg a növekedés fő hajtóerejét adja, eközben jövőbe mutató technológiák, felhő alapú megoldások fejlesztésébe is beruházunk, start-up cégekkel működünk együtt és akvizíciókat hajtunk végre. Adatközponti üzletágunk, amely a Lenovóval együtt idén 25 éves, és júliusban adta el a 20 milliomodik szervert, világszerte 6 ezer főt foglalkoztat, közülük kétezer fejlesztő. Nyolc-nyolc laboratóriumunk és gyárunk működik, utóbbiak közül egy Magyarországon, amire büszkék vagyunk.

A Lenovo célja, hogy 2020-ra dobogós helyezést érjen el az adatközponti megoldásokat szállító gyártók mezőnyében, mondta az ügyvezető - Magyarországon már most is benne van az első háromban. A szuperszámítógépek (HPC) kategóriájában a Lenovo jelenleg második a szállítók világranglistáján, de az évtized végére ezen a helyezésen is javítana.

A megújult adatközponti portfólióval együtt mindenesetre bejelentette, hogy Intel Xeon Platinum processzorokra épülő ThinkSystem SD530-as szerverekkel frissítette a barcelonai szuperszámítógépes központ, a BSC informatikai környezetét. A BSC MareNostrum 4 szuperszámítógép, amely 48 rackszekrényben 3400 node-ból épül fel, 390 terabájt központi memóriát kapott, és 10-szer gyorsabb, mint az elődje, teljesítménye 11 petaflop/másodperc lesz. A világ leggyorsabb szuperszámítógépeinek TOP500-as listáján a BSC MareNostrum 4 most a 13. helyet foglalja el.