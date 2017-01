Tanulékony gépek

A mesterséges intelligencia éve lesz 2017, bár a technológia fejlődését jelentősen hátráltatja az ezen a területen mutatkozó szakember- és erőforráshiány.

Technológiai elemzők szerint a gépi tanulást és a mesterséges intelligencia más formáit egyre több vállalatnál alkalmazzák majd az idén. Megerősíti ezt az a tény, hogy az informatikai iparág vezető szereplői jelentős befektetéseket hajtottak végre a szektorban, és egyre nagyobb erőfeszítéseket tesznek a termelékenységet, valamint hatékonyságot növelő mesterségesintelligencia-technológiák fejlesztése terén. Egyelőre azonban még kevés sikeres kutatási projektből készült valós környezetekben használható termék - annak ellenére, hogy a vállalatok részéről hatalmas érdeklődés mutatkozik az ígéretes AI-megoldások iránt. Lassítja a technológia terjedését az is, hogy csak a legnagyobb technológiai vállalatok rendelkeznek az ilyen alkalmazások kifejlesztéséhez szükséges erőforrásokkal és ismeretekkel.

Matt Kapko, a CIO.com magazin szakírója iparági vezetők és szakértők nyilatkozatait gyűjtötte össze arról, hogy mi várható az idén a mesterséges intelligencia területén, ezekből szemezgetünk az alábbiakban. Itt van mindjárt Jeff Weiner, a LinkedIn vezérigazgatója, aki a tavaly novemberi Code Enterprise konferencián azt mondta, hogy a mesterséges intelligencia volt a legfontosabb szempontok egyike, amiért a Microsoft megvásárolta a közösségi szolgáltatást. Azt is megemlítette előadásában, hogy a mesterségesintelligencia-szakértők korlátozott száma miatt csak viszonylag kevés vállalat képes működőképes gépi tanulási megoldások kifejlesztésére.

A vállalati felhőszolgáltatásokat kínáló Box vezérigazgatója, Aaron Levie úgy nyilatkozott, hogy a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia cége üzleti stratégiájának két alappillére. Véleménye szerint 2017 a mesterséges intelligencia nagy évének ígérkezik: drámai változás szemtanúi leszünk a vállalati szoftverek fejlesztése terén, amelyek az informatikai rendszerek által begyűjtött összes adatot fel fogják dolgozni a vásárlói élmény javítása érdekében.



A gépi tanulás már jelenleg is fontos szerepet játszik az adatok kezelésében, de a technológia tovább fog fejlődni, s 2017-ben egyre több alkalmazásba és szolgáltatásba integrálják majd, olvashatjuk az Ovumnak az idei évre vonatkozó technológiai előrejelzésében. A piackutató cég szerint ugyanakkor a gépi tanulás nagyobb gyakorisággal jelenik majd meg a nagy volumenű szolgáltatásokban, mint az egyedi fejlesztésű alkalmazásokban, mivel a Global 2000-be tartozó legnagyobb vállalatokon kívül kevés szervezet rendelkezik az ezek kifejlesztéséhez szükséges ismeretekekkel és szakemberekkel. Az Ovum szakértői úgy vélik, a gépi tanulás lett a technológiai fejlődés új kulcsszava a big data helyett, és a vállalatok erős nyomás alá kerültek, hogy az adattudományt "csapatsporttá" tegyék, mivel a legjobb modellek hatékony alkalmazása külső együttműködést igényel. Ennek megfelelően a Facebook, a Google, a Microsoft és az Apple mind nyílt forrásúvá teszi vagy megosztja legújabb mesterségesintelligencia-fejlesztéseit. A technológiai óriások e lépése találkozik a kutatók és tudósok igényeivel, minthogy az akadémiai szféra mindig is szerette közkinccsé tenni fejlesztési eredményeit.

Nem titkolódznak tovább

A Bloomberg értesülései szerint az Apple tavaly december elején szánta el magát arra, hogy szakítva eddigi gyakorlatával, lehetővé tegye a mesterséges intelligencia kutatásával foglalkozó csapatának a kutatási eredmények publikálását. Russ Salakhutdinov, az almás cég kutatási vezetője a Neural Information Processing Systems konferencián meg is erősítette a cég információ-megosztási politikájában bekövetkezett változást. Patrick Moorhead, a Moor Insights & Strategy piackutató cég elnöke és vezető elemzője szerint az Apple jelentősen kiterjeszti majd a Siri mesterséges intelligencia képességeit az iOS és a MacOS operációs rendszerek alatt, ugyanakkor az Amazon-féle Echóhoz hasonló, különálló mesterségesintelligencia-eszköz kifejlesztése nem várható a cégtől. Az Apple vezére, Tim Cook a Nikkei Asian Review portálnak adott nyilatkozatában megerősítette vállalata elkötelezettségét az AI-fejlesztések iránt. Rámutatott az okostelefonok viszonylagos éretlenségére, és azt ígérte, hogy a mesterséges intelligenciának köszönhetően fényes jövő vár az iPhone-ra.

A Facebook AI-kutatásokért felelős vezetője, Yann LeCun egy sor oktatási videót tett közzé, amelyek bemutatják a mesterséges intelligencia működését, valamint azt, hogy mit lehet a technológiával megvalósítani. Blogbejegyzésében LeCun azt írta, hogy bár a mesterséges intelligencia nem varázslat, már eddig is varázslatos fejlődési pályát futott be, lehetővé téve többek között objektumok azonosítását a fényképeken, a beszédfelismerést, az autóvezetést és egy online bejegyzés lefordítását több tucat nyelvre. Véleménye szerint a technológia a holnap leginkább innovatív alkalmazásainak és szolgáltatásainak alapját képezi majd, ugyanakkor sok ember számára továbbra is rejtély marad a működése, jóllehet az előnyeit mindannyian élvezni fogjuk. Az emberek által végzett szellemi tevékenységeket mind hatékonyabban fogják támogatni az intelligens gépek. LeCun úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia elsőként az egészségügyi és a szállítmányozási szektort fogja számottevően átformálni.

Mark Zuckerberg, a Facebook vezérigazgatója nemrégiben osztotta meg tapasztalatait arról, milyen kihívásokkal kellett szembenéznie, amikor egy egyszerű mesterségesintelligencia-technológiát helyezett üzembe otthona működtetésére. A Facebook-alapító mintegy 100 órát szánt a Jarvis-rendszer kiépítésére, és arra a megállapításra jutott, hogy ha további 1000 órát fordított volna a projektre, akkor sem tudott volna létrehozni olyan rendszert, amely képes lenne önállóan új ismeretekre szert tenni. Tapasztalatai ugyancsak alátámasztották azt a korábbi előrejelzését, hogy a mesterségesintelligencia-rendszerek egy évtizeden belül pontosabb érzékelésre lesznek képesek, mint az emberi idegrendszer, vagyis bizonyos tekintetben túlteljesítik majd az elvárásainkat, bizonyos tekintetben azonban elmaradnak azoktól.

Intelligens appfejlesztések

A Google többféle célból folytat mesterségesintelligencia-fejlesztéseket, az egyik legaktívabb vállalat ezen a területen. Így például gépi tanulással erősíti népszerű alkalmazásait, többek között a Gmail levelezőt, amelyet nap, mint nap százmilliónyian használnak. A legnagyobb figyelmet a keresőkirály önjáró autójának fejlesztése kapja, nyilvánvaló azonban, hogy jelenleg a Google-alkalmazásokban végrehajtott kisebb-nagyobb változtatások vannak a legnagyobb hatással a felhasználók életére.

Moorhead nem várja, hogy a Google sok új funkcióval bővíti az idén a Google Home hanggal vezérelhető otthoni asszisztensét, és az sem valószínű, hogy az eszköz képességei az elkövetkezendő hónapokban meghaladják az Amazon-féle Echóét. Ugyanakkor számít arra, hogy a vállalat továbbfejleszt egy sor mesterséges intelligenciával támogatott funkciót a kép- és videókeresés területén.

A Microsoft tavaly decemberben tette közzé legfrissebb mesterségesintelligencia-kutatási eredményeit. Saját közleménye szerint a szoftvergyártó óriás közel 25 éve invesztál a technológiába, most pedig elhatározta, hogy új megoldásokkal és ismeretekkel látja el 2017-ben az otthoni felhasználókat, a vállalatokat és a fejlesztőket. A Microsoft legújabb, az Egyesült Államokban tavaly októberben elindított, Zo nevű chatbotjának már több mint 115 ezer felhasználója van. A Microsoft Bot Framework közel 70 ezer fejlesztő érdeklődését keltette fel, és a Microsoft új eszközök hozzáadását tervezi, hogy megkönnyítse a kognitív funkciókkal és természetes nyelvi feldolgozással ellátott botok fejlesztését. A vállalat ugyancsak bejelentette a Calendar.help nevű új szolgáltatást, amely mesterséges intelligenciát használ a találkozók ütemezésének egyszerűsítésére, valamint közzétette a Cortana Devices SDK-t annak érdekében, hogy elérhetővé tegye digitális asszisztensét az eszközeikbe intelligens szolgáltatásokat beépíteni kívánó hardvergyártók számára.

Moorhead 2017-ben további meglepetéseket vár a Microsofttól, így például szerinte a vállalat kijön majd egy különálló intelligens ügynökkel és egy személyi számítógéppel, amely túlszárnyalja az Amazon-féle Echót.