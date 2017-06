Tanúsított szoftverek már a SUSE felhő és tárolási megoldására is , 2017. június 22. Olvasó it tanúsítás suse felhő üzlet coomvault technológia

A Commvault és a SUSE bejelentette, hogy lezárult a tanúsítási folyamat, és mostantól a Commvault adatvédelmi és -helyreállítási szoftverének 11-es kiadása is tanúsított a SUSE Enterprise Storage eszközön. Ezzel is tovább bővül azon megoldások köre, amelyek már nem csupán a SUSE Linux Enterprise Server rendszereken, de a SUSE OpenStack Cloud és SUSE Enterprise Storage szoftvereken is teljes körűen támogatottak és tanúsítottak.