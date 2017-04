Tartanak a pénzügyi vállalatok a fintech cégektől , 2017. április 6. Olvasó it bankok fintech pcw kutatás technológia cio üzlet

A nemzetközi bankok, biztosítók és befektetéskezelők nagy többsége növelni kívánja a FinTech cégekkel fennálló együttműködéseit az elkövetkező 3-5 évben, és 20%-os átlagos befektetési megtérülésre számít az innovációs projekteknél. A PwC Redrawing the lines: FinTech's growing influence on Financial Services című tanulmánya a FinTech cégeknek a pénzügyi szolgáltatásokra gyakorolt növekvő hatását vizsgálja.