Tényleg futni fog Snapdragon 835 mobilprocin a teljes Windows 10!

A Qualcomm a Las Vegas-i CES-en megerősítette, hogy jön az év egyik leginkább várt technológiája.

A Microsoft még 2016 végén jelentette be: a Qualcommal azon dolgoznak, hogy a teljes Windows 10-et futtathatóvá tegyék ARM processzorokon, és bemutatott egy Snapdragon 820-on futó Adobe Photoshop-demót is.

A cég azonban elmondta, hogy bár a Snapdragon 820 is alkalmas a teljes Windows 10 futtatására, a Snapdragon 835 lesz az első olyan processzor, amely ezt a funkciót széles körben hozzáférhetővé teszi. És most sajtóközleményében a Qualcomm is megerősítette mindezt.

A Qualcomm szerint a Snapdragon 835-t úgy fejlesztették, hogy támogassa a következő generációs szórakoztató alkalmazásokat és a felhő alapú szolgáltatásokat a prémiumkategóriás mobilokban, VR/AR fejmonitorokban, IP kamerákban, tabletekben, mobil PC-kben és más olyan eszközökben, amelyek az Androidot és a Windows 10-et használják.

A hírnek a Windows-mobilok minden rajongója örülhet. Az emuláció révén ugyanis a Microsoft olyan okostelefonokat készíthet, amelyek nagy képernyőre csatlakoztatva Win32 appokat is futtatni tudnak. Az első ilyen eszköz a Snapdragon 835-re épülő Surface Phone lehet, amely valamikor idén jelenik meg.