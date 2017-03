Tippek online áruházaknak

Töretlenül fejlődik az online kereskedelem, egyre többen vásárolnak az interneten: az eMarketer piackutató cég becslése szerint tavaly a globális forgalom 1,9 billió dollárt tett ki, és 2020-ig az eladások kétszámjegyű növekedése várható. Cikkünkben a legkapósabbnak ígérkező termékkategóriákat vesszük sorra a webáruházak jelenlegi és jövőbeli üzemeltetői kedvéért.

Mint azt lapunknak nyilatkozva Madar Norbert, a GKI Digital üzletágvezetője elmondta (lásd interjúnkat a 12-13. oldalon), a 310 milliárd forintos magyarországi online piac 2016-ban arányaiban háromszor gyorsabban bővült a teljes hazai kiskereskedelemnél. A teljes magyar kiskereskedelmi forgalom 3,9 százaléka már internetes értékesítésből származik. Miközben a kiskereskedelem egésze tavaly csupán hozzávetőlegesen 6 százalékkal bővült, addig az online piac 18 százalékkal tudta növelni bevételeit. A webáruházak több mint 80 százaléka 2016-ban eredményesebb évet zárt, mint egy esztendővel korábban. Ez főként az utolsó negyedév kiemelkedő teljesítményének köszönhető. Az ünnepi időszakban realizálódott az egész évi, összesített online kiskereskedelmi forgalom 36 százaléka.



Ugyanakkor az áruházak közel kétharmada úgy véli, hogy saját piacára tavaly erősödő koncentráltság volt jellemző, és egyre nehezebb kitűnni a legnagyobb szereplők árnyékából. Így például a tavalyi Black Friday a webáruházak mindössze 32 százalékánál teljesítette az előzetes forgalmi várakozásokat. Igazán kiemelkedő eredményeket pedig csupán a legnagyobb márkaismertséggel és eléréssel rendelkező áruházak tudtak elkönyvelni: a kisebb vállalkozások korlátozott készletei és a nagyok lényegesen erősebb marketingtevékenysége miatt a vásárlók az ismertebb kereskedőket részesítették előnyben.



A Black Friday-t követő akciók és az ünnepi időszakot megelőző kéthetes időszak viszont már a kereskedők többségénél nemcsak teljesítette, de meg is haladta az előzetes várakozásokat. Ráadásul a tavalyi karácsonyi szezonban átlagosan 15 százalékkal jobb eredményt értek el, mint 2015-ben. A GKI Digital és az Árukereső.hu közös, Online Kiskereskedelmi Index kutatássorozatának idei első felmérése megállapította azt is, hogy ebben az évben a kereskedők új termékkategóriák bevezetésével kívánnak növekedést elérni.



A CIO.com magazin iparági szakértőket és piackutatókat kérdezett meg arról, hogy 2017-ben melyek lesznek azok a területek, amelyek a leginkább hozzájárulnak majd az online piac növekedéséhez.



Élelmiszerek

Az eMarketer kutatása szerint az idei forgalom emelkedéséhez nagymértékben járulnak majd hozzá a különféle élelmiszerek, amelyeket az emberek - kihasználva a nagy választék és a házhoz szállítás előnyeit - egyre nagyobb mennyiségben vásárolnak online.



A Nielsen fogyasztói szokásokkal foglalkozó alelnöke, Jordan Rost úgy véli, hogy 2017-ben általánossá válik a friss áruk - termények, húsok, tejtermékek, csemegeáruk - interneten történő beszerzése. Minden más fogyasztói árukategóriáénál jobban megugrik majd a friss termékek online forgalma az elkövetkező hónapokban. A trend kialakulásában a legnagyobb szerepet a millenniumi korosztályba tartozó vásárlók játsszák, akiknek 15 százaléka nyilatkozott úgy egy felmérésben, hogy az elkövetkező fél évben online fog vásárolni friss élelmiszereket. A fiatalabbak teljesen természetesnek tartják, hogy a ruhától kezdve a matracig mindent az internetről szerezzenek be, s egyre többen gondolják úgy, hogy az élelmiszerek esetében is érdemes a vásárlásnak ezt a módját választaniuk.



A fentieket alátámasztja a GKI Digital és az Árukereső.hu felmérése is, amely szerint a hazai e-kereskedelemben csupán egyetlen olyan szektor, az FMCG (gyorsan forgó fogyasztási cikkek) található, amelynél nem érvényesülnek más termékkategóriák növekedési korlátai (az egy vásárlóra vetített éves költések mennyisége erősen korlátozott). A hazai online világban még mindig gyerekcipőben járó FMCG szektor nagy jövő előtt áll, mivel egyre többen intézik a rendszeres bevásárlásaikat az interneten.



Egészség és wellness

A Profitero marketingelemzője, Jorge Castrejon szerint az egészséges életmódra törekvés továbbra is fő prioritás marad. A piackutató cég felmérése megállapította, hogy az Amazon webáruházban legjobban fogyó élelmiszerek több mint egyharmada immár welness-szel kapcsolatos termék (2015-ben ez az arány még csupán 25 százalék volt), a toplistát a bio- és gluténmentes termékek vezetik ebben a kategóriában.



A Z és a millenniumi generáció tagjai hajlandók prémium árat fizetni az egészséges élelmiszerekért, így nem csoda, hogy a wellness termékek nagyon keresettek az online áruházakban, és ez a trend továbbra is erőteljesen érvényesülni fog, vélekedik a szakember.



De a vásárlók nem csupán az egészséges élelmiszerek iránt mutatnak nagy érdeklődést. Egyre többen törekednek a testi és a szellemi egészség elérésére, állítja David Rusenko, a weboldalakat üzemeltető Weebly alapítója és vezérigazgatója. A rendszeres edzőterembe járástól és a fogyókúrától kezdve a jógáig és a személyiségfejlesztő tréningekig az emberek sokféle módon igyekeznek javítani mentális és fizikai állapotukat, ami komoly lehetőségeket teremt az ilyen jellegű szolgáltatásokat kínáló vállalkozások és szakemberek számára. Ennek eredményeképpen Rusenko a wellness tematikájú weboldalak számának jelentős növekedésére számít 2017-ben.



Házi kedvencek kedvére

Az emberek imádják kedvenc állataikat, és továbbra is hajlandók kisebb vagyonokat költeni rájuk. Így egyáltalán nem meglepő, hogy 2017-ben továbbra is növekedni fog a házi kedvencek táplálására, ápolására és egészségének megőrzésére szolgáló termékek online forgalma- vélekedik Vanessa Pino, az állatgyógyszereket forgalmazó amerikai 1-800-PetMeds webáruház marketingigazgatója. A házi kedvencek teljes értékű családtagoknak számítanak, és a nekik szánt árucikkek minden korábbinál népszerűbbé váltak annak köszönhetően, hogy a gyártók egyre inkább személyre szabott termékeket kínálnak a négylábú családtagok tulajdonosainak, tette hozzá Pino.



Kisüzemi és kézműves áruk

Ez a kategória már 2016-ban is szárnyalt, és az idén ugyancsak rendkívül eredményes évre számíthat. Rusenko szerint valóságos mozgalom alakult ki a szériatermékeket árusító kiskereskedők elkerülésére, és a kisüzemi módszerekkel gyártott, egyedi áruk előnyben részesítésére. A millenniumi generációba tartozó vásárlók igencsak kedvelik a különlegességeket, és gyors ütemben hoznak létre saját online áruházakat az ilyen jellegű termékek árusítására. Rusenko azt tapasztalja, hogy a cége platformján üzemelő webáruházak annál sikeresebbek, minél egyedibb árucikkeket kínálnak.



Sporteszközök

Bár a sportcikkek szegmense már most is rendkívül jól teljesít, Leo Castro, a BigCommerce e-kereskedelmi platform termékmarketingért felelős alelnöke 2017-ben további növekedést valószínűsít a területen. A bútoroktól és az elektronikai berendezésektől eltérően - amelyeket az emberek vásárlás előtt szeretnek megtekinteni és kipróbálni - a kültéri berendezéseket és sporteszközöket gond nélkül megveszik látatlanban (pontosabban a leírás alapján). Az online vásárlások számának növekedése a sporteszközök területén a vonzó, modern és mobilbarát kialakítású webáruházak mellett annak is köszönhető, hogy a hagyományos sportáruházak már jó ideje hanyatlásnak indultak.



Virtuális valóság

A webáruházak kialakításához tanácsokat adó Store Coach cég vezérigazgatója, Dave Hermansen szerint 2017 a VR-headseteket és alkalmazásokat árusító online boltok éve lesz. Már most is rendkívül nagy érdeklődés övezi a virtuálisvalóság-eszközöket, ami tovább fog nőni a Windows 10 operációs rendszer rövidesen esedékes nagyszabású frissítése, a Creators Update megjelenésével. Ennek egyik fontos újdonsága lesz a virtuálisvalóság-technológia támogatása: a Microsoft mintegy féltucat céggel működik együtt a többféle típusú érzékelőt tartalmazó headsetek fejlesztésében.