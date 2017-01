Titkos hátsó ajtó van a WhatsAppban!

A Facebook tud róla, de nem izgatja magát különösebben.

A WhatsAppot az egyik legbiztonságosabb üzenetküldő alkalmazásnak hiszik, mert titkosítja a csevegést. Úgy tűnik azonban, hogy van benne egy hátsó ajtó, amin keresztül az üzenetek kikémlelhetők.

A lehetőséget Tobias Boelter, a University of California titkosítási és biztonsági kutatója fedezte fel, aki szerint így a Facebook és mások beleolvashatnak a csevegésekbe.

A Facebook azt állítja, ilyet a részükről soha senki sem csinált, de Kirstie Ball professzor, a Centre for Research into Information, Surveillance and Privacy társigazgatója szerint a hátsó ajtó súlyosan fenyegeti a szólásszabadságot, és igazi aranybányát jelent a biztonsági szolgálatok számára.

Boelter már 2016 áprilisában jelezte aggályait a Facebooknak. Azt a választ kapta, hogy tudnak a lehetőségről, és "elvárható viselkedésnek" tekintik.

A WhatsApp szerint a funkció nem a kormányszerveket hivatott segíteni. A cég technikai leírást tett közzé titkosítási eljárásáról, és azt mondja, hogy a teljes transzparencia érdekében minden kormányzati megkeresésekről beszámol a Facebook Government Requests Reportban.