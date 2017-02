Többszörösen ráfizet, aki hamis tonerrel nyomtat

Csábítóan olcsó kellékanyagot kínáló levél érkezett a postaládájába? Gondolja meg kétszer is, mielőtt kapna az alkalmon - az alacsony beszerzési ár utóbb tetemes többletköltséggel bosszulja meg magát.

Döbbenetesen gyors ütemben nő a hamisított nyomtatási kellékanyagok forgalma, amit a KYOCERA Document Solutions adatai is tükröznek. A gyártó tavaly áprilisban kezdődött pénzügyi évének első hónapjában 5 millió euró összértékben foglalt le hamisított termékeket, amelyeket a bűnözők nyomtatóihoz és multifunkciós eszközeihez (MFP-ihez) kínáltak. Összehasonlításképp a megelőző pénzügyi év teljes tartama alatt lefoglalt, hamisított kellékanyag összértéke alig haladta meg ennek kétszeresét, a 10 millió eurót.

A viszonteladók és a végfelhasználók gyakran nincsenek is tudatában annak, hogy hamis tonerkazettát vagy tintapatront vásároltak. A hamisítás első ránézésre nem mindig szembetűnő, különösen a kedvező árajánlat fényében, így a felhasználók könnyen belesétálhatnak a mind szervezettebben működő bűnözők csapdájába.

Bárkivel megtörténhet ez, napjainkban annyi mindent hamisítanak. Ha egy márkásnak vélt divatcikkről utóbb kiderül, hogy mégsem valódi, az ember legfeljebb bosszankodik, és fogadkozik, hogy legközelebb körültekintőbb lesz. Az informatika területén azonban a hamisításnak komolyabb következményei lehetnek, érdemes ezért fenntartással kezelni a gyanúsan kedvező kellékanyag-ajánlatokat.



Számos probléma merülhet fel ugyanis, ha a nyomtatóba vagy az MFP-be hamisított tonerkazettát, illetve tintapatront tesz a felhasználó. A szürke hátterek csíkosak lesznek, tintapacák kerülnek a papírra, az előző oldal szellemképe megismétlődik az utána következő nyomaton, és általában egyenetlennek bizonyul a nyomtatás minősége. Előfordul, hogy a dokumentumokat az ilyen hibák miatt akár többször is újra kell nyomtatni, ami pazarláshoz vezet.

Lényegesen komolyabb és költségesebb következmény azonban, hogy a hamisított kellékanyag használata növeli a nyomtató vagy az MFP meghibásodásának kockázatát. A nem eredeti tonerkazetta vagy tintapatron kárt tesz a jó minőségű nyomtatóeszközökben, csökkenti a gépek teljesítményét. Következésképp megnő a nyomtató, az MFP birtoklási összköltsége (TCO-ja), a felhasználónak jóval többe kerül majd a kaland, mind hitte volna, amikor olcsó kellékanyagot vásárolt. Ráadásul a hamisított tonerkazetta vagy tintapatron használata érvényteleníti a gyártói garanciát, ezért a gép meghibásodásakor - aminek ebben az esetben nő a valószínűsége - a javítás is drágább lesz.

Egyre nehezebb felismerni a hamisított kellékanyagokat, ezért a KYOCERA azt tanácsolja a viszonteladóknak és a felhasználóknak, hogy gyanú esetén kérjenek segítséget szakembereitől.

Aktívan részt vesz a KYOCERA az ICCE (Imaging Consumables Coalition of Europe, Middle East and Africa) non-profit szakmai szervezet munkájában is, amely a szektor vezető szereplőit tudhatja tagjai között. A szervezet azért jött létre, hogy szembeszálljon a nyomtatási kellékanyagok régiónkban elharapódzó hamisításával. Tagjai megosztják egymás között a bűnözőkről szerzett információkat, közös, iparági razziákat kezdeményeznek, valamint együttes jogi lépéseket tesznek a tonerkazetták és tintapatronok hamisítóival szemben.

