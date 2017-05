Továbbfejlesztett belépő szintű tárolók a Fujitsu-tól

A Fujitsu megduplázza a belépő szintű ETERNUS DX S4 hibrid tárolókkal védhető adatmennyiséget, és a termékcsalád minden tagjánál növeli a teljesítményt és a kapacitást.

A vállalat az elmúlt évben immár másodszor duplázza meg a kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára megfizethető áron elérhető tárakapacitást, amely így eléri a 4055 TB szintet.



Az új ETERNUS DX S4 kínálat (ETERNUS DX60 S4, DX100 S4 és DX200 S4) minden eddiginél nagyobb teljesítményt és kapacitást tesz elérhetővé a közepes méretű cégek számára. Segítségével a vállalatok költségeiket kézben tartva kezelhetik az adattömeg dinamikus növekedését. A kifejezetten középvállalati-piacra fejlesztett Fujitsu ETERNUS DX S4 folyamatos adatvédelmet, zavartalan és ebből eredően stresszmentes működést biztosít gazdáinak a digitális világban. A tárolórendszerek rendszeresen snapshotokat készítenek az adatokról, és a mentést, visszaállítást is támogatják - ezen túl pedig a lefejlettebb beépített rendszerbiztonsággal akadályozzák meg az illetéktelen hozzáférést az értékes üzleti adatokhoz. Az üzletmenet folytonosságát az adatok 99,9999 százalékos rendelkezésre állása garantálja, ami kevesebb mint egy perc váratlan üzemkiesésnek felel meg átlagosan évente.



Az intelligens automatizáció kiterjedt használatának köszönhetően az ETERNUS DX S4 rendszereket azok a kisebb szervezetek is könnyen beállíthatják és használhatják, ahol csak korlátozott mértékben érhető el műszaki támogatás. Az automatizációs jellemzők között olyan hatékony tárolótechnológiák szerepelnek, mint például a deduplikáció, ami a több helyen elmentett adatokból megőrzött példányok számát egyre csökkentve takarít meg lemezkapacitást1. A gyakran használt fájlokat flash-meghajtókon tárolja a rendszer, míg a ritkán szükséges adatokat olcsóbb merevlemezeken - automatikus tárolószint-kezeléssel (tiering). Intelligenciája révén arra is képes, hogy használattól függően mozgassa az adatokat a lemezes és flash-meghajtók között2. Ezen kívül az ETERNUS DX S4 család automatikus szolgáltatásminőséget (Auto QoS) és átállást is biztosít a középvállalatoknak, segítséget nyújtva a komplex a tárolókezelési feladatok elvégzéséhez. A Fujitsu garantálja az ETERNUS DX kompatibilitását a nagyobb ETERNUS rendszerekkel, ami egyszerűsíti az üzemeltetést, és lehetővé teszi a rendszerek közötti meghajtócserét.



"Napjainkban minden vállalat az adatoktól függ, legyen szó szupermarketről, szállodáról vagy bútorüzletről. Adatokra van szükség az ellátási láncban, a rendelések feldolgozásához, a termékek és szolgáltatások népszerűsítéséhez és a backoffice-feladatokhoz, a számlázáshoz, az adóbevallások készítéséhez és a bérszámfejtéshez. Az alacsony szintű IT-szakértelem és az erős technológiafüggés veszélyes párosítás. Ezért törekszik a Fujitsu arra, hogy az új ETERNUS DX tárolókkal egyszerűsítse a mentést és az adatvédelmet, igazodva a kisebb szervezetek és fiókirodák egyedi igényeihez. A Fujitsu ETERNUS DX S4 legújabb generációja gondoskodik róla, hogy a megfelelő mentési technológia a funkcionalitás, a skálázhatóság és a költségek optimális kombinációját nyújtsa a felhasználóknak" - nyilatkozta Olivier Delachapelle, a Fujitsu EMEA-régióbeli nagyvállalati üzletágának adatközpont-termékekért felelős vezetője.



Az új ETERNUS DX S4 még nagyobb értékhez juttatja az ügyfeleket. Bátran támaszkodhatnak rá a növekvő adattömeg kezelésében, egészen 4055 TB-ig. Ez a kapacitás elegendő a Hubble űrteleszkóp által 20 éven át gyűjtött teljes képarchívum 33 példányának tárolásához3. A legkisebb rendszer, az ETERNUS DX60 S4 tárkapacitása is 480 TB. A legutóbbi frissítés nyomán háromszorosára nőtt a rendszerrel kezelhető tranzakciók mennyisége, az IOPS teljesítmény eléri a 250 ezret, a válaszidő kevesebb mint 1ms, és a korábbi felhasználószám duplája csatlakozhat egyidejűleg a rendszerhez. A negyedik generációs tárolók a korábbinál 50%-kal több virtuális gép futtatására képesek.