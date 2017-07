Tűzpara a Samsungnál: áttervezik az új Note-ot!

Kisebbre veszik az akkumulátorát, emellett világszerte akkumátor-technikában jártas mérnököket toboroznak, hogy megelőzzék az újabb bajokat.

A Samsung a Note 7 kudarca után nem akar újabb botrányokat az akkumulátorok miatt, ezért világszerte akkumulátor-szakértőket keres.

Nem csupán az akkuk kigyulladását akarja megelőzni, de szeretne előrelépést elérni az olyan új technológiák területén is, amelyek egyszerre tudják növelni az okostelefonok telepeinek kapacitását, és csökkenteni a felmelegedését. Elsősorban az Egyesült Államokban és Európában zajlik a toborzás, és már számos jelentkezőt meghallgattak.

A Samsung nem akar kockázatni, ezért külön csapat végzi az akkumulátorok tervezését, a gyártás felügyeletét, illetve a tesztsorozatok kidolgozását.



A Samsung nem szeretne újabb robbanásokat.

Az előzményekből tanulva a cég most még jobban odafigyel a következő Note akkumulátoraira, amelyek csak 3300 mAh-sak lesznek. Bár a cég szerint ezzel is végig lehet dolgozni egy napot, eredetileg mindenki nagyobb telepet várt a Note 8-ban. A változtatás nyilvánvaló oka, hogy ezzel is túlmelegedés veszélyét csökkentsék.

A Note 8 a jövő hónapban jelenik meg: a pletykák szerint egy New York-i eseményen fogják bemutatni augusztus 23-án.