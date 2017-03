Ügyfélvadászat az online kereskedelemben

Az IDBC partnerével, Dohos Ágnessel és ügyvezető partnerével, Illés Józseffel az elektronikus kereskedelem és az agilis módszertan terén szerzett tapasztalataikról beszélgettünk.

Alapítói pénzintézeteknél és egy nemzetközi tanácsadónál kezdték szakmai pályafutásukat, szereztek projektvezetési és tanácsadói tapasztalatot, ma saját vállalatuknál több mint hetven szakembert - agilis fiatalt és tapasztalt "vén rókát" - irányítanak projektről projektre.

Computerworld: Előbb-utóbb minden "fiatal" vállalatról kiderül, hogy az alapítói régi motorosok. Az IDBC valójában mennyi idős?

Illés József: Két és fél éve alapítottuk az IDBC-t; tanácsadással, informatikai fejlesztésekkel és szakértői erőforrások közvetítésével foglalkozunk, és immár jelen vagyunk Ausztriában, Németországban, Spanyolországban és régiónk több országában. Korábban főleg banki és nagyvállalati szegmensben szereztünk bel- és külföldi tapasztalatokat.



Dohos Ágnes partner és Illés József ügyvezető partner, IDBC

CW: A gyors változások közepette milyen területeket céloznak meg?

Dohos Ágnes: Mind a kereskedelmi, mind a pénzintézeti szektorban megváltoztak az igények. A piaci szereplők hamarabb szeretnének reagálni az ügyfelek vásárlási szokásaira, elvárásaira, ezért felgyorsultak a fejlesztések. Felismerték, hogy az értékesítési folyamatok kitolódtak a cég határain kívülre. Például a banki hiteligénylési folyamat már nem a fióki pultnál kezdődik, hanem online felületen is indítható tabletről vagy mobiltelefonról. Trend, hogy minél hamarabb, minél kevesebb kattintással tudják fizetésre bírni az ügyfeleket. Így jönnek létre az egygombos fizetési megoldások az online kereskedelmi felületeken. Mindehhez a folyamatok, rendszerek fejlesztésére van szükség, mi pedig ezen a ponton tudunk tanácsadói szerepben belépni.

Átvizsgáljuk az értékesítési folyamatokat, megnézzük, hova lehet rendszert illeszteni, hol van szükség például CRM-re, ügyfél-adatokat analizáló bigdata-elemzésre. Amennyiben a piaci szereplő tisztában van az ügyfelei ismérveivel, akkor sokkal célzottabb kampányokat tud indítani, és már azokat is lehet automatizálni. Amikor rendszert vagy folyamatot fejlesztünk, figyelnünk kell a felhasználói élményre is, amit szakértőink már a webfelület, majd a folyamat tervezésénél figyelembe vesznek.

IJ: A piaci szereplők számára a döntő kérdések egyike, hogy mit kezdenek a vásárlókról felhalmozott adatvagyonnal. Ezeket az adatokat mesterségesprofilírozással, szegmentálással feldolgozva specifikus kampányokat lehet megtervezni és kivitelezni. A harmadik a már említett ügyfélélmény, amire oda kell figyelniük a szolgáltatóknak. A Media Markt e-commerce cégénél Microsoft technológián alapuló mesterséges intelligenciával végeztük el a szegmentációt, majd az ügyféladatokat CRM-ben elemezve az elkészült szegmensekre kampányokat terveztünk és futtatunk.

A projektjeink egy részét agilis megközelítéssel végezzük. Egy energetikai szektorba tartozó vállalatnál az informatikai fejlesztések teljes projekt-életciklusát támogató megoldást szintén agilis megközelítésben valósítottunk meg, XRM-alapú fejlesztéssel.

CW: Tapasztalataik szerint milyen fogadtatásra talál itthon az agilis módszertan?

DÁ: Nem minden esetben javasoljuk az agilis megközelítést. A régebbi, robusztus rendszerek fejlesztése az agilis és a vízesés módszertant vegyesen alkalmazta - mert ilyennel is lehet találkozni -, ez nem a leghatékonyabb. Most már azonban a nagy cégek is hamarabb szeretnének eredményeket látni, és amikor például egy banki alaprendszer vagy ERP bevezetése, komplexebb CRM- és SFA-alrendszer együttes beindítása a feladat, a tulajdonos a hónapokig tartó előkészület és tesztelés helyett mindennel együtt csupán pár hónapot szán a megvalósításra. Ezt támogatja az agilis módszertan, amelynél lehet a projektet szeletelni, sikerélményeket elérni már akkor, amikor még csak az egyes szeletek működnek, a nagy egész még nem. Hozzáteszem: az agilis módszertan feszítettebb tempót jelent az összes résztvevőnek. Egy-egy sprintre nagyon sok munkaidőt kell áldozni, de az erőforrások felhasználása hatékonyabb.

CW: Hogyan érintik az új kihívások magát a tanácsadót?

DÁ: A piaci változásokat - beleértve a szakemberhiányt - mi is érzékeltük. Erre válaszul hoztuk létre azt az üzletágat, amely az egyes projektekhez bel- és külföldön egyaránt megfelelő informatikusokat biztosít. Ez az üzletágunk már túllépett az országhatárokon, hiszen az informatikushiány Ausztriában, Németországban és Spanyolországban is egyre erősebb.