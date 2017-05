Új Dell EMC felhőalapú platform a Microsoft Azure Stackhez

A Dell EMC bejelentette a Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack kulcsrakész hibrid felhő platformot, amely egyszerű és gyors megoldást kínál a Microsoft Azure Stack-en alapuló hibrid felhő bevezetésére és fenntartására.

Az új platform lehetővé teszi mind a hagyományos, mind a natív felhőalapú alkalmazások automatizált biztosítását, így segít a Microsoft Azure-ra áttérő vállalatoknak a digitális átalakulás felgyorsításában. Ennek eredményeképpen a vállalatok hatékonyabb együttműködést alakíthatnak ki ügyfeleikkel, csökkenthetik az új szolgáltatások piacra jutásának idejét, és felszabaduló erőforrásaikat az üzleti érték növelésére fordíthatják.



"A felhő működési modell, nem pedig egy hely, és mostanra egyértelművé vált, hogy a legtöbb vállalat a hibrid modellek bevezetése mellett dönt. Az egyszerű és kulcsrakész hibrid felhő platformok lehetővé teszik, hogy a vállalkozások rendkívül gyorsan fejlesszenek és telepítsenek új alkalmazásokat, optimalizálják erőforrásaikat, felügyeljék költségeiket, valamint a lehető legjobb ügyfélélményt biztosítsák" - mondta Peter Cutts, a Dell EMC hibrid felhő platformokért felelős alelnöke.



Nagyításhoz kattintson a képre.

Az új Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack egyesíti mindazokat az előnyöket, amelyeket a Dell EMC felhőalapú infrastruktúrák területén szerzett világvezető szerepe és a Microsofttal kialakított hosszútávú együttműködése jelent. A két vállalat partnerkapcsolatának eredményei közé tartozik az iparág első Microsoft-alapú hibrid felhőjének megjelenése 2015 októberében. Az IDC adatai szerint a Dell EMC 5,7 milliárd dolláros bevételével és 17,6 százalékos piaci részesedésével 2016-ban világelső volt a felhőalapú infrastruktúra piacán.1



Az új ajánlat kiegészíti a több mint három éve bemutatott Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud, valamint Dell EMC Native Hybrid Cloud kulcsrakész platformokat, amelyek a hardverek, szoftverek és az automatizálás integrálásával egyszerűbbé teszik az informatikai szolgáltatások biztosítását, emellett bárhol a világon csökkentik a piacra jutás idejét



A nyilvános és privát felhők erőforráskészleteinek kompatibilitása számos vállalat informatikai infrastruktúrájának egyik legfontosabb követelményévé vált. A kulcsrakész Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack egységes élményt nyújt az Azure nyilvános felhőben és a privát felhőben Azure Stack használatával. Alapját az iparágban vezető Dell EMC PowerEdge szerverek és a Dell EMC hálózatkezelési megoldásai adják. Hibrid felhőalapú platformként ennek a megoldásnak a kialakítása, fenntartása és támogatása különálló, kulcsrakész platformként történik.



A Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack valódi hibrid felhőt kínál, amely az Azure és Azure Stack közötti egységes programozási felületnek köszönhetően felgyorsítja az alkalmazások fejlesztését és telepítését. Ennek eredményeképpen a vállalatok költséghatékony módon és biztonságosan érhetnek el, hozhatnak létre, illetve oszthatnak meg hagyományos és natív felhőalapú alkalmazásszolgáltatásokat az Azure-ban és az Azure Stackben. Így a kívánt üzleti eredményeket anélkül érhetik el, hogy kompromisszumokra kényszerülnének a biztonság, a védelem, a szolgáltatás minősége és a rendelkezésre állás tekintetében.



A Dell EMC kategóriavezető biztonsági mentési és titkosítási technológiáinak integrálásával lehetővé vált az egységes adatvédelem a felhasználók Azure-alapú nyilvános és helyszíni felhőalapú környezeteiben. Emellett a Pivotal Cloud Foundry bevezetése az Azure platformra bővíti a Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack nyújtotta lehetőségeket, miközben továbbra is biztosítja a hibrid modellek által kínált egységes szolgáltatásokat, API-kat és felhasználási modelleket a helyszíni és a távoli megoldások esetében egyaránt.



A Dell EMC szolgáltatásai a fejlődés minden lépcsőfokán elérhetők - a stratégiai tervezéstől a megvalósításon és üzemeltetésen át egészen a folyamatos támogatásig. A Dell EMC szakértői gyakorlati útmutatást nyújtanak az ügyfelek hibrid felhő platformjainak optimalizálásához és bővítéséhez az üzleti célok elérése érdekében. A szakértők segítenek többek között a szolgáltatáskatalógusok létrehozásában és testre szabásában, az azonosítás- és hozzáférés-kezelési rendszerek kiépítésében, valamint a felügyeleti és mérési rendszerek Azure Stackre történő kiterjesztésében. A Dell EMC a platform teljes életciklusa alatt biztosítja a támogatást. Az egyes összetevőkhöz automatizált proaktív és prediktív eszközök tartoznak, illetve a ProSupport Plus szolgáltatás igénybe vétele esetén kijelölt műszaki ügyfélkapcsolati munkatárs segítsége vehető igénybe. A Dell EMC által támogatott hibrid felhőalapú platformokat használó vállalatok így a differenciált alkalmazásszolgáltatások biztosítására koncentrálhatnak ahelyett, hogy az infrastruktúrájuk kiépítésével és felügyeletével kellene foglalkozniuk.



A Dell EMC, hogy megtudja, miként alakulnak át a vállalatok üzleti folyamatai, illetve elemezni a felhőalapú modellek előnyeit, költségeit, valamint a használatukat motiváló tényezőket, megbízta az IDC elemző céget, hogy készítsen egy globális felmérést 1000 olyan közép- és nagyvállalat bevonásával, amelyek használják és/vagy értékelik a privát és a nyilvános felhőt. Az IDC felméréséből kiderül, hogy a - több mint 1000 alkalmazottat foglalkoztató - nagyvállalatok 79,7 százaléka már rendelkezik hibridfelhő-stratégiával. 51,4 százalékuk már nyilvános és privát felhőalapú infrastruktúrát is használ, további 29,2 százalékuk pedig a következő évben tervezi ennek bevezetését.2



A kutatásból, amelynek eredményeit a The Power of Hybrid Cloud (A hibrid felhő ereje) című IDC-tanulmány foglalja össze, az is egyértelművé válik, hogy a felhőalapú rendszerek bevezetését motiváló egyik legfőbb tényező a teljes birtoklási költség. A felhő által támogatott terheléseket érintő informatikai döntések esetén a rugalmas gazdasági modellek mellett további fontos szempont az adatbiztonság (34 százalék) és a rugalmas működés (33 százalék). A tanulmány kiemeli a kulcsrakész hibrid felhő értékét, amely egyensúlyt teremt a különböző felhőalapú modellek előnyei és hátrányai között.



A Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack várhatóan 2017 második felében lesz elérhető közvetlenül a gyártótól és az értékesítő partnerektől világszerte.