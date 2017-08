Új, gyorsabb otthoni netcsomagok a Telekomtól

A szélessávú vezetékes hálózatfejlesztések eredményeképpen már több mint 2,9 millió háztartásban elérhető a Telekom gyors vezetékes hálózata, amelyből közel 700 ezer gigabit-képes optikai hálózat. A fejlesztések nyomán az ügyfelek számára még jobb minőségű internet-kapcsolatot tud biztosítani a Telekom, ennek leképezése a most bevezetett új otthoni internet-portfólió.

Az új portfólióban 5 féle internet-csomag áll az ügyfelek rendelkezésére. A legnagyobb változatlanul az 1000 Mbit/s kínált letöltési sebességű csomag, és a már eddig is elérhető 50 megás csomag mellett újonnan bevezetésre kerül egy 100 megás és egy 250 megás netcsomag is. Azok számára, akiknek a lakóhelyén nem érhető el az 50 Mbit/s, a max. 30 Mbit/s sebességű START csomagot kínáljuk, olvashatjuk a kiadott közleményben.

Az új díjcsomagok a mai naptól választhatók, azok a régi portfólióban lévő előfizetők pedig, akiknek még nem járt le a hűségidejük, szintén válthatnak az új, gyorsabb csomagokra (új hűség vállalásával).



Az új otthoni netcsomagokkal együtt megújultak a Magenta 1 kedvezménycsomagok is, amelyek az otthoni és mobilinternetet egyben kínálják. Az új otthoni internet-portfólió kiegészítő elemeként egyre több ügyfél számára nyílik lehetőség nagyobb sebességű internet használatára a gyorsító opció választásával is. A gyorsító opció mögött egy olyan megoldás áll, amikor egy speciális eszköz segítségével a mobilinternet és a vezetékes internet sebessége összeadódik, és ennek köszönhetően gyorsabban és jobb minőségben lehet netezni.

A televízióval rendelkező magyar háztartások 78 százalékának van internetelérése is. 68 százalékuk használja is otthon a netet, sőt 42 százalékuk tévénézés közben netezik - derül ki a Nielsen Közönségmérés idén tavasszal készített, nemrégiben közzétett felméréséből. A világhálóra azonban egyre kevesebben lépnek fel asztali számítógépükön keresztül, e célra egyre inkább mobileszközeiket használják otthon is. A 18-49 éves korosztály 84 százalékának van már okostelefonja, kétharmaduknak laptopja. Az okostelefont 73 százalék, míg a laptopot 53 százalék használja otthoni internetezésre - tárta fel a kutatás. A tapasztalatok szerint gyakori az eszközök párhuzamos használata is a háztartásokban.

További részletek az új otthoni netcsomagokról: www.telekom.hu/otthoni-internet-dijcsomagok