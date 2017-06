Új korszak jön az állami tulajdonú vállalatoknál

Immár hazai, állami tulajdonú vállalatok is nyitnak a felhőtechnológia felé, hogy még hatékonyabbá tegyék működésüket. A versenyszféra számos cége után az MVM Csoport és a nemzeti közműszolgáltatási rendszer részeként működő Főgáz Zrt. döntött úgy, hogy a felhőbe helyezik HR folyamataikat- jelentette be az SAP Hungary Kft.

A magyar energetikai vállalatok ezzel nemcsak innovatív és gazdaságosabb HR folyamatokat terveznek kialakítani, hanem vonzóbb munkahelyi kultúrát is, amelyben például a tehetséges munkatársakat jobban tudják motiválni és megtartani.

Az MVM Csoportnál a teljesítményarányos kultúra erősítését fogja szolgálni, hogy a legmodernebb technológia segítségével vezetik be az egyéni célok rendszerét, ennek ellenőrzését és az ez alapján történő, átlátható bónuszkalkulációt. Hasonlóan az MVM-hez, munkatársai számára a Főgáz Zrt. is komplex értékelést vezet be. Az egységes teljesítményértékelés és kompenzáció fontos szerepet tölt majd be Főgáz-nál, mivel ez szintén hozzájárul az elmúlt időszakban felvásárolt vállalat munkavállalói integrálásában. A Főgáz megújítja az olyan stratégiai HR területeket is, mint az oktatás, a tehetséggondozás, az utódlástervezés, illetve a belső információmegosztást egy belső közösségi média platform fogja szolgálni, amelyeknek köszönhetően a dolgozók egyéni igényeit jobban ki tudja elégíteni a gázszolgáltató.



A két vállalatcsoport 7500 alkalmazottja gyorsabb HR-es ügyintézésére számíthat, hiszen bárhonnan és bármikor elérhetnek majd számos fontos funkciót. Az SAP SuccessFactors felhőmegoldását több lépésben, várhatóan az év végéig vezetik be a cégeknél.

A magyarországi szervezetek számára nyújtott szolgáltatás folyamatos rendelkezésre állásáról a 2015-ben elindult, globális felelősségű budapesti felhőközpont gondoskodik. Az SAP vállalati felhő HR szolgáltatását világszerte 45 millióan használják, amellyel a globális piac egyik vezető szállítója. Ügyfelei közt a világ legnagyobb társaságai ugyanúgy megtalálhatóak, mint a hazai központú innovatív cégek, így például a MOL, vagy a Bonafarm Csoport.