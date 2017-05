Új szintre emeli a járművezetést az Android Auto

A mobil operációs rendszer járművekbe szánt megvalósítása beépítve tartalmazza a Google Maps térképszolgáltatást.

Még az I/O fejlesztői konferencia előtt jelentette be a Google, hogy együttműködik a Volvo és Audi autógyártókkal az Android Auto a gépkocsik navigációs rendszerébe történő integrálására, így annak használatához nem lesz szükség okostelefonra.

Az Android Auto eddig nem kapott akkora figyelmet, mint a Waymo, a Google izgalmasabb és ígéretesebb önvezetőautó-technológiája, de a keresőkirály gőzerővel folytatja a fejlesztését, és azon van, hogy minél több járműbe bekerüljön.

Az IDG hírszolgálat munkatársainak lehetősége nyílt egy Volvo V90-es Android alapú navigációs rendszerének működés közbeni tesztelésére. Az Android Autó nagyméretű kijelzőjén a gépkocsi elindítását követően azonnal megjelenik a navigációs rendszer nyitóképernyője, amelyen négy lap közül lehet választani: Google Maps, a legutóbb használt app, Phone és Studio. A képernyő alján a gépkocsi hőmérsékleti jellemzőinek beállítására szolgáló kezelőszervek található, amelyekkel szabályozható a hőmérséklet vagy bekapcsolható az ülésfűtés, de ehhez még csak nem is kell feltétlenül megérinteni a képernyőt. Elég csak például annyit mondani: "OK, Google, turn up the air conditioning", és a jármű bekapcsolja a klímaberendezést.



Volvo Android Auto konzol



Az elegáns kivitelű Android Auto talán legnagyobb előnye a rivális navigációs rendszerekkel szemben, hogy beépítve tartalmazza a Google Maps térképszolgáltatást. Ennek használatához nem kell külön okostelefon, ha viszont velünk van kedvenc kommunikációs eszközünk, az összes keresésünket és útvonalunkat szinkronizálni fogja a rendszer. Természetesen hívásokat is kezdeményezhetünk a mobilunkkal. A rendszerben futtatható appok száma egyelőre korlátozott, de a legnépszerűbbek, például a Spotify már a kínálatban vannak.

Ha zenét hallgatunk, a Studio lapon szabályozhatjuk a többek között a hangerőt és a hangszínt. Egy ujjmozdulattal hozzáférhetünk a backup kamerához, a gépkocsi üzemanyag kímélő ECO üzemmódjához és más vezérlőszervekhez. A kormányon elhelyezett gombbal hívhatjuk be a digitális asszisztenst, vagy csak annyit mondunk: "OK, Google", és máris rendelkezésünkre áll a segítség. Mivel az érintőképernyő nem kapacitív, hanem rezisztív technológiájú, kesztyűs kézzel is kezelhető.