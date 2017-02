Új vezérigazgató a Kulcs-Soft élén

Február elsejétől Szabó Ervin tölti be a Kulcs-Soft Nyrt vezérigazgatói pozícióját. A szakember 20 éve dolgozik gazdasági és IT területen, belépésével Kulcsár Tibort váltja a vezérigazgatói székben, aki elnöki pozícióját továbbra is megtartja. Az új vezető egyik kiemelt célja a vállalat nemzetközi szerepének erősítése.

Kulcsár Tibor, a Kulcs-Soft Nyrt. elnök-vezérigazgatója, 27 év után átadja vezérigazgatói pozícióját és a továbbiakban, mint elnök felügyeli az ügyviteli szoftverekkel foglalkozó cég működését. Utódja, Szabó Ervin több mint 20 éve dolgozik gazdasági és IT területen, hazai és nemzetközi szinten is széleskörű tapasztalattal rendelkezik, többek között ügyvezető igazgató, üzletág igazgató és kereskedelmi vezető pozíciókban. "Kulcsár Tiborral együttműködve egy közel fél éves átadás-átvételi időszak előzte meg az átalakulási folyamatot. Ennek köszönhetően egy jól felépített stratégia mentén, erőteljes növekedési célokkal folytatjuk a közös munkát. Kiemelt fontosságú célunk, hogy a hazai meghatározó szerepünket nemzetközi szinteken is még inkább kiterjesszük. Nagy örömünkre szolgál, hogy a növekvő külföldi érdeklődés miatt megalakult az amerikai leányvállalatunk" - kezdte Szabó Ervin. "Legújabb, angol nyelven elérhető BIzXpert alkalmazásunkat már több mint 30 ezren töltötték le, a világ különböző pontjain, de jórészt az amerikai kontinensen. A nemzetközi fejlesztéseink mellett a tőlünk megszokott módon továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk hazai ügyfeleinkre" - mondta a vezérigazgató.

Szabó Ervin vezérigazgató, Kulcs-Soft Nyrt A több mint húszezer aktív ügyféllel rendelkező vállalat 2017-es tervei között szerepel olyan új igények kiszolgálása, mint az elektromos autók nyilvántartása, valamint a külföldi munkavállalókat foglakoztató, vagy külföldi telephellyel rendelkező hazai vállalkozások bérszámfejtésének támogatása, a 2017. év elején megjelent Kulcs-Soft termékek segítségével.