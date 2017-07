Újabb kódolatlan csatorna a nyári hetekre

A TV2 Média Csoport Kft. és az Antenna Hungária Zrt. megállapodásának köszönhetően 2017. július 31-augusztus 13. között a Mozi+, július 31-augusztus 27. között pedig a Chili TV lesz elérhető kódolatlanul a MinDig TV-t használó 750 ezer háztartásban.

A TV2 Média Csoport Kft. és az Antenna Hungária Zrt. megállapodásának köszönhetően 2017. július 31-augusztus 13. között az összes MinDig TV néző számára kódolatlanul elérhető lesz a Mozi+ filmcsatorna a 15. programhelyen.

Július végétől számtalan sikermozival várja a nézőket a Mozi+. Augusztus 3-án 21 órától országos premierrel robban be Chappie, a robotzsaruk világának első mesterséges intelligenciával felruházott alkotása. Augusztus 5-én A szállító - Örökség folytatja az akciók sorát - Frank Martin, a legjobban képzett szállító visszatér, hogy egy újabb rejtélyes csomagot juttasson el a filmrajongók otthonába. Sosem látott sci-fivel koronázza meg a nyarat a Mozi+, hiszen augusztus 19-én 21 órától a Marvel-világot idéző orosz Védelmezők (The Guardians) című filmet is elhozza a szuperhősök megszállottjainak a csatorna.



A széles kínálatban emellett, olyan közkedvelt blokkok is szórakoztatják majd az érdeklődőket, mint a kódolatlan időszak első hetében esténként képernyőre kerülő Bud Spencer filmek, a gyerekkori csínytevéseket idéző Nagyfiúk első és második része, vagy éppen J és K ügynök újabb küldetései a Men in Black - Sötét zsaruk második és harmadik részében. A mozihangulatot továbbá olyan ikonok is garantálják, mint James Bond, Indiana Jones vagy éppen a Wall Street farkasa.

2017. július 31-augusztus 27. között négy hétig a MinDig TV nézői a Chili TV műsorát is kódolatlanul nézhetik a 49. programhelyen.

Július 31-től kerül képernyőre a Cukrászok, hogy a hagyományos édességek mellett a legújabb sütemény-különlegességek receptjeit is elsajátíthassák a nézők. A szakma legjobb hazai képviselői Erdélyi Mónika vezetésével engednek bepillantást a cukrászdák világába. A világ egyik legismertebb séfje lesz a nézők segítségére a Mindörökké Gordon epizódjaiban augusztus 5-től, Gordon Ramsay több évtizedes szakmai tapasztalatát megosztva segíti a tanulni vágyókat. A braai mesterében augusztus 2-től a grillezés legjobbját keresi a műfaj nagy mestere, Justin Bonello. Az afrikai szabadtéri főzés közben a versenyzők 8000 kilométert tesznek meg, ráadásul az alapanyagokat mindenki maga szerzi meg. Nigella Lawson ezúttal a nyár legjobb receptjeit hozza el a Chili TV nézőinek, az augusztus 5-én induló Nigella Falatozója - egész évben nyári ízek című sorozatában. Augusztus 12-től pedig Heston Blumenthal a brit konyha remekeit mutatja meg a gasztronómia szerelmeseinek.

Abban az esetben, ha a felhasználó nem látja a Chili TV vagy a Mozi+ csatornát a programlistában, egy automatikus újrahangolást kell elvégezni a dekóderen vagy a beépített DVB-T tunerrel rendelkező tévékészüléken.