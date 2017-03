Újabb kódolatlan csatorna a Telekomnál

A Magyar Telekom 2017. március 1. 12:00 órától 2017. március 31-e 12:00 óráig kódolatlanul elérhetővé teszi (kinyitja) az AXN White tv csatornát digitális kábel és IPTV előfizetőinek. A csatorna a nyitás időszakában a TV GO-n is elérhető lesz.

Az AXN White inspiráló, erős karaktereket bemutató amerikai és európai sorozatokat, valamint filmeket vetít. A programkínálatában olyan sikersorozatok is megtalálhatóak, mint a történelmi háttérrel átitatott romantikus kalandsorozat Outlander - Az idegen, amely Diana Glabadon azonos című nagysikerű regénysorozatán alapszik, vagy a XVI. században játszódó romantikus drámasorozat Az uralkodónő, amely Mária, a skótok királynője Franciaországban töltött első éveit követhetjük nyomon. De az AXN White csatornán láthatjuk a valós eseményeket feldolgozó Gyilkos számok krimisorozat is. Ez a sorozat egy FBI csapatról szól, amelynek tagja egy matematika professzor is, aki a matematikai valószínűségek és egyenletek oldaláról értelmezi az esteket.



Az AXN White a csatornanyitás idején a 7-es programhelyen érthető el a Telekomnál.