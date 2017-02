Újabb magyar gázpiaci exportsiker

Ismét nagy volumenű gázpiaci tendert nyert el az IP Systems Kft. külföldön. Ezúttal a horvát energetikai piac egyik legnagyobb szereplője, a HEP Group számára szállít a teljes gázkereskedelmi tevékenységet támogató, a kapacitásoptimalizálást és fogyasztási előrejelzést is magába foglaló informatikai megoldást mintegy 150 millió forint értékben.

Az energetikai vállalatokkal szemben megfogalmazott uniós előírások és az élesedő piaci verseny egyaránt megköveteli az iparági szereplők működési hatékonyságának növelését. Ezt felismerve a horvát energetikai piac egyik legnagyobb szereplője, a HEP d.d. nyílt közbeszerzést írt ki a leányvállalatánál megvalósítandó gázkereskedelmi tevékenység informatikai támogatására. Az IP Systems Kft. a tenderen a Retail-IP (korában Trading-IP) nevű szoftverével indult, mely a gáz- és villamosenergia-kereskedők számára az európai uniós szabályoknak megfelelően támogatja a teljes kereskedelmi folyamatot az ajánlattételtől a szerződéskötésen keresztül az elszámolásig. A mintegy 150 millió forintos beruházás keretében az IP Systems már meg is kezdte a Retail-IP bevezetését.



Füzi Ákos, az IP Systems ügyvezetője

A Retail-IP felhasználói között megtalálható a GDF Suez Zrt., az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft., a Magyar Földgázkereskedő Zrt., valamint a MET Zrt. "A 2011-ben bemutatott termék kifejlesztése során nagy hangsúlyt fektettünk az exportképes kialakításra. Az Európai Unió jogszabályi előírásainak teljesítése mellett a többnyelvűség, a nemzeti sajátosságok és az egyedi ügyféligények megvalósíthatósága a kezdetektől nagyon fontos volt. Az következő fél évben ennek szellemében szeretnénk folytatni az új funkciók fejlesztését. Ebbe a budapesti mellett miskolci fióktelephelyünkről is bevonunk egy fejlesztő csapatot, akik között ott lehetnek a Miskolci Egyetemről duális képzés keretében nálunk tanuló egyetemisták is. Remélem, hogy büszkék lesznek arra, hogy az általuk is fejlesztett Retail-IP-n zajlik majd a teljes horvát lakossági gázpiac ellátása" - mondta Füzi Ákos, az IP Systems ügyvezetője. A magyar megoldás a napi szintű kereskedői feladatokat kapacitásoptimalizálással és fogyasztási előrejelzéssel is támogatni fogja.