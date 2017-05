Vállalatoknak is bejöhet a Windows 10 S

A Microsoft erről ugyan nem beszélt, de az elemzők komoly üzleti lehetőséget látnak az új OS-ben.

A Microsoft a K-12 oktatási konferencián mutatta be a Windows 10 legújabb verzióját, amelyet hangsúlyozottan iskoláknak ajánl, ám elemzők szerint az operációs rendszer a vállalatoknál is szép karriert futhat be.

A frissen bejelentett Windows 10 S egy olyan Windows 10, amely tartalmaz néhány korlátozást. Ezek közül a legfontosabb, hogy a felhasználók csak a Microsoft Windows Store-ból származó alkalmazásokat telepíthetnek és futtathatnak. A Microsoft a boltba bekerülő minden alkalmazást ellenőriz biztonsági szempontból, és a szoftverek ezután egy védett "tárolóban" futnak, ami javítja a rendszer teljesítményét.



A Windows 10 S biztonságos, ellenőrzött futási környezete a nagyvállalatok számára is hasznos lehet.

Bár a Microsoft csak az oktatásról beszélt, a legtöbb elemző vállalati lehetőségeket is lát a Windows 10 S-ben. A tisztább, biztonságosabb számítási környezetet kereső cégek értékelni fogják azt a tulajdonságát, hogy csak szoftverboltból származó, megbízható program futtatható rajta.

Vonzóvá teheti az új OS-t az egyszerű kezelhetőség, a gyors rendszerindítás és a megnövelt telepélettartam is -- mindez nem csak az iskoláknak hasznos, hanem a vállalatoknak is.