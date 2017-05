Vállalatvezetés mesterséges intelligenciával

A gépi tanulás képességeivel bővítette Leonardo IoT-szoftvercsomagját az SAP, hogy a vállalatok intelligensen hasznosíthassák a dolgok internetéről gyűjtött adatokat. A tanuló algoritmusok a Leonardo valós idejű adatfolyam-elemző és prediktív analitikai funkcióit erősítik, amelyeket maguk a felhasználók is beépíthetnek az üzleti alkalmazásokba.

Feljövő, új technológiákkal ötvözi digitális alaprendszereit és vállalatirányítási szakértelmét az SAP, hogy megkönnyítse a szervezeteknek a működés digitális átalakítását, az informatikai környezet programozását és automatizálását, a döntéshozatal valós idejű analitikai támogatását - jelentette be a német szoftvercég a múlt héten Orlandóban megtartott éves konferenciáján. A több mint 30 ezer résztvevő előtt az SAP vezetői nyílt ökoszisztéma és szoros partnerkapcsolatok építése mellett kötelezték el magukat, mivel ez elengedhetetlen a felhőalapú, intelligens vállalatok és az új, digitális világgazdaság fejlődéséhez.

Sok vállalat ugyanakkor bizalmatlanul tekint az új, kiforratlan, még nem szabványosított technológiákra. Aggályaik eloszlatására jelentette be az SAP a Cloud Trust Center és a Transformation Navigator eszközöket, amelyek nagyobb rálátást adnak az elérhető termékekre és szolgáltatásokra, segítve a megfelelő megoldás kiválasztását. A Cloud Trust Center nyilvános weboldal valós idejű információt ad az SAP felhőszolgáltatásainak működéséről, különös tekintettel a biztonság, az adatvédelem és a megfelelés problémakörének kezelésére. A Transformation Navigator segítségével a vállalatok kiértékelhetik meglévő informatikai környezetüket, és több mint kétezer SAP termék közül kiválaszthatják azokat, amelyek a legjobban szolgálják digitális átalakulásukat.



Bill McDermott, az SAP vezérigazgatója az SAP SAPPHIRE NOW 2017 nyitóelőadásán



Leonardo, a digitális innováció rendszere

Digitalizációjuk során a vállalatoknak üzleti modelljükön és folyamataikon is változtatniuk kell, amit egyetlen technológia sem képes önmagában biztosítani. Leonardo szoftvercsomagjának bővítésével az SAP a gépi tanuláshoz, a dolgok internetéhez (IoT-hez), a nagyadat-típusú analitikához és a blockchain technológiához kötődő képességeket ötvözi saját felhőplatformján, amelyekhez az üzleti folyamatok és az iparági igények beható ismerete, valamint élvonalbeli tervezési és fejlesztési módszertan társul. Mindegyikük külön-külön is nagy értéket adhat a digitális átalakulás útján járó vállalatoknak, igazi erejük azonban együttműködésükben mutatkozik meg.

Átfogó, digitális innovációs rendszerként a Leonardo egyrészt iparági megoldásokat kínál, amelyekkel egy-egy terület szereplői gyorsíthatják fel átalakulásukat, másrészt rugalmas megközelítést is megenged, az új technológiákra építve a vállalatok egyedi igényeikre is fejleszthetnek megoldásokat. A Leonardo képességeit az SAP meglévő alkalmazásaival is integrálja, továbbá olyan szolgáltatásokat kínál a fejlesztőknek és partnereinek, amelyekkel saját alkalmazásaikat tehetik intelligensebbé. Munkájukat az SAP Leonardo-központok hálózata fogja segíteni, amelyek közül az elsők már működnek New Yorkban, Párizsban, a brazíliai São Leopoldóban és az indiai Bengaluruban (Bangalore-ban).

Kiemelkedik a portfólió új elemei közül az SAP Leonardo Machine Learning Foundation - amely REST API-kon (alkalmazásprogramozói felületeken) keresztül elérhető intelligens funkcionális szolgáltatások egyre bővülő körét kínálja a fejlesztőknek többek között a képek, videók és szövegek elemzéséhez. Ezen kívül a gépi tanulásra épülő alkalmazások készlete, amelyek a számlakezeléstől a vevőszolgálatig a vállalati funkciók ellátását mesterséges intelligenciával segítik, valamint az SAP Cloud Platform Blockchain szolgáltatás, amely az elosztott, manipulálhatatlan adatbázist adja meglévő alkalmazások bővítéséhez és új megoldások fejlesztéséhez.

Mint elhangzott, digitális ikertestvér (digital twin) megoldással bővítette az SAP Connected Assets eszközkezelő szoftverét. A szimulációs technológia a tervezés szakaszán túl a legyártást, értékesítést és beüzemelést követően is folyamatosan összekapcsolja a vállalat eszközeit azok digitális modelljével, amelybe betáplálja a fizikai ikertestvéren elhelyezett szenzorokról érkező adatokat. A megoldás, amely szintén a Leonardo IoT-szoftvercsomag része, nemcsak a költséges fizikai prototípusok készítését és tesztelését váltja ki, hanem a tervezett bővítések, frissítések, átalakítások várható hatásának előrejelzését és a hibamegelőző karbantartást is hathatósan támogatja.

HANA és Watson találkozása

Bővítette az SAP a Google-lal márciusban megkezdett közös innovációra irányuló együttműködését, amely mostantól az SAP technológiák és alkalmazások kiterjedtebb tanúsítását is tartalmazza a Google Cloud Platformon (GCP-n). A két cég tervei szerint az SAP Cloud Platform világszerte elérhető lesz a GCP-n, és további integráció várható a felek megoldásai között a gépi tanulás, az IoT, a transzparens adatkezelés és -megőrzés, valamint a munkahelyi produktivitás terén.

Mostanra az SAP és a Google tanúsította az SAP NetWeaver technológiai platformját a GCP-n, a vállalatok így az SAP S/4HANA és az SAP Business Warehouse alkalmazásokat is futtathatják a Google felhőplatformján. Nagyobb installációkhoz elérhető a GCP-n az SAP HANA adatbázisa, továbbá megjelent egy adatkonnektor is az SAP Analytics Cloud és a Google Big Query tanúsított összekapcsolásához.

Olyan intelligens alkalmazásokkal is segíteni kívánja az SAP és a Google a vállalatok digitális átalakulását, mint a chat botok, amelyek párbeszédes formában válaszolják meg a felhasználók összetett munkafolyamatokkal és tranzakciókkal kapcsolatos kérdéseit. A két cég ennek érdekében ötvözné az SAP üzletifolyamat-kompetenciáit a Google gépi tanulásra építő szolgáltatásaival, közöttük a beszédfelismerést és fordítást kínáló API-kkal, valamint a nyílt forráskódú TensorFlow könyvtárral.

Szintén együttműködésre lépett az SAP Ariba és az IBM, hogy újgenerációs alkalmazásokkal támogassa a beszerzés folyamatának digitalizálását. A két cég az SAP Leonardo és az IBM Watson képességeire építő alkalmazásokkal elemezné a beszerzések során keletkező nem strukturált adatokat, olyan ajánlásokkal, előrejelzésekkel segítve a beszerzőket, amelyek alapján hatékonyabban kezelhetnék a beszállítói láncot, és rövidebb idő alatt hozhatnának okosabb, nagyobb értéket adó döntéseket.

Az SAP emellett kiszélesítette a Deloitte-tal meglévő partneri kapcsolatát is, hogy a mesterséges intelligencia képességeit hasznosító megoldásokat kínálhasson a pénzügyi szektornak, a beszállítóknak és a SaaS- (software-as-a-service) szolgáltatóknak.

Többfelhős környezet

A szerteágazó együttműködésnek köszönhetően az SAP Cloud Platform mára agilis, többfelhős környezetté alakult, amelyben a vállalatok tetszés szerint választhatnak infrastruktúraszolgáltatót alkalmazásaik fejlesztéséhez és futtatásához. Az Amazon Web

Services támogatása általánosan elérhető, a Microsoft Azure támogatása a nyilvános előzetesénél, a GCP-é a demó szakaszánál tart. Mindezeket az infrastruktúraszolgáltatásokat a vállalatok az SAP Cloud Platform új pilótafülkéjéből (angolul cockpit), azaz menedzsmentfelületéről felügyelhetik.

Ugyancsak Orlandóban jelentette be az SAP, hogy felhőplatformján a vállalatok hatékonyabban kutathatják fel, próbálhatják ki és vásárolhatják meg a digitális átalakulásukhoz szükséges API-kat, a szoftvercég partnerei által fejlesztett alkalmazásokat és más üzleti szolgáltatásokat. Az SAP API Business Hub több száz új alkalmazásprogramozási felületet kínál az SAP S/4HANA, Hybris és Ariba megoldásaihoz, új integrációs csatolófelületekkel és mikroszolgáltatásokkal együtt. Az SAP App Centeren keresztül a vállalatok könnyebben rátalálhatnak az üzleti igényeikhez illeszkedő partneralkalmazásokra, azokat kipróbálhatják, és ha elégedettek az eredménnyel, meg is vásárolhatják. Így a fizetést és a szoftverek életciklus-kezelését is egyetlen, központi felületen intézhetik.

Az SAP Cloud Platform olyan értéknövelt szolgáltatásokkal is bővült, mint az általánosan elérhető IoT-szolgáltatás, az SAP Leonardóra épülő alkalmazásokat támogató bigdata-szolgáltatások, valamint az SAP Fiori Cloud alkalmazásfejlesztő és -bevezető szolgáltatások. Utóbbiakkal a vállalatok a digitális kor követelményeinek megfelelő kezelőfelületet adhatnak hagyományos és újgenerációs alkalmazásaiknak.