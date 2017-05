Amikor cégünk 25 éves évfordulójának szlogenjén gondolkodtam, kisfiam odajött, hogy mond egy találós kérdést: Változik, de mégis állandó, mi az?

Hirtelen meglepettségemben nem is tudtam mit mondani, mire rávágta, hogy az idő múlása. És akkor meg is lett a szlogen! Változik, de mégis állandó…

A NEXT Software Kft. - talán már kimondhatjuk - állandó résztvevője az ERP piacnak, egyedi megoldásaink több hazai vállalatnak segítettek a fejlődésben, piaci szerepének megerősítésében. Nagy szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársainknak hála, a gazdaság több szegmensében meghatározó szerepet betöltő cégeknek sikerült megbízható, teljesen testre szabott rendszert készítenünk. Az ERPrendszerek egyik fő célja, hogy a vezetőket döntéseikben támogassa, pontos és megbízható célszámokat mutasson. Ennek feltétele a naprakész, megbízható adatbevitel. Szakmai alázatunkkal és tudásbázisunkkal ezeknek a céloknak szeretnénk állandóan megfelelni. A svájci órák is azért annyira megbízhatóak, mert egyedileg készültek, és biztos kezek építették őket.



Nagyításhoz kattintson a képre.

Itt jutunk el a változáshoz, hiszen az informatika fejlődésével lépést kell tartanunk, új megoldásokat kidolgoznunk, beépítenünk. A mobileszközök nagyarányú elterjedése az ügyvitelben minket is lépésre késztetett, és ki kellett alakítanunk responsive webes felületünket. Így van megoldásunk a különböző méretű eszközök kezelésére: ugyanazt a rendszert asztali gép előtt ülve és tablettel, iPaddel vagy iPhone- nal is használhatjuk. A flexibilitásból következik, hogy a rendszer egyik fele lehet webes (felhőben), a másik Windows kliensen futó. A mobileszközök előnyeinek kihasználására jó példa még, hogy több ügyfél is igényli, hogy a dolgozók Google naptárába jegyezzük fel teendőiket. A "nyomásnak" engedve CRM-modulunkban erre is lehetőség van.

Egy fontos új irány, amely a hazai szoftverpiacon még nem jelentős, de már jelen van, a valós devizás könyvelői rendszer. Ehhez is megbízható megoldást nyújtunk.