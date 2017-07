Világszínvonalú fintech megoldások

Az MKB Bank által Magyarországon elsőként létrehozott fintech banki inkubátor, az MKB Fintechlab ez év márciusa óta hat kiválasztott magyar fintech startup számára nyújtott különleges fejlesztési támogatást. Az inkubációs időszak lezárásaképpen a mai napon tartott "Demo Day" rendezvényen a startupok bemutatták fejlesztéseiket. A meghívott külföldi előadók elismeréssel szóltak a látottakról.

Az MKB Fintechlab a Budapest szívében - az MKB Bank által létrehozott - co-working iroda és tudáscentrum, ahol a programban résztvevők valós banki környezetben fejleszthetik és tesztelhetik megoldásaikat valamint személyesen is megismerhetik a hazai startup- és a bankvilág képviselőit. Az inkubációs programban részt vevő startupok részére az MKB Bank egyenként akár 30 millió forintos támogatást is biztosított. Az MKB Bank nem csak befektet, de partnerséget is ajánl inkubált cégei számára. A partnerség létrehozása már a most véget ért program során is sikeres volt, ennek eredményeképpen az MKB Bank a FintechBlocks-szal közösen fogja építeni nyitott IT architektúráját.

Hetényi Márk, MKB Bank, Retail és Digitális vezérigazgató-helyettes: "Rendkívül sikeresnek értékeljük a március óta eltelt időszakot. A startupok olyan innovatív megoldásokat fejlesztettek ki, amelyek akár már rövidtávon is jól hasznosíthatóak. Úgy tapasztalom, hogy az MKB Bank számára jó befektetés a tehetséges startupok támogatása. Pereczes János, MKB Inkubátor Kft., ügyvezető igazgató: "Az MKB Fintechlab programja során a fejlesztéseket az ötlettől egészen a megvalósulásig figyelemmel kísérhettük. Igazán örömteli és egyben meglepő is volt végigélni, hogyan válik egy eleinte nehezen megvalósíthatónak hitt szolgáltatásból piacképes, ügyfélbarát pénzügyi megoldás."



Nagyításhoz kattintson a képre.

Thomas Krogh Jensen, Copenhagen Fintech (Dánia, Koppenhága) vezérigazgató: "Mivel a technológiához könnyebb a hozzáférés és a költségek csökkentése miatt kevesebb befektetést igényel az iparág, a piac gyorsan változik. Nemsokára olyan mobil platformokon kínált új funkciókat használhatunk, melyek a befektetési szolgáltatások és a finanszírozási megoldások terén hoznak áttörést."

David Trayford, startup tanácsadó és a Budapest szívében található népszerű közösségi irodatér, a thehub.hu alapítója kihangsúlyozta: "A cégeknek úgy kellene gondolnia az ügyfelekre, mint olyan emberekre, akiknek igényeik és vágyaik vannak. Azok a vállalkozások lesznek sikeresek, amelyek a felmerülő ügyfél igényekre hosszútávon kínálnak élményekkel teli szolgáltatásokat."

Az MKB Bank által támogatott fintech cégek prezentációkkal mutatták be fejlesztéseiket. Faluvégi Balázs, a Blueopes társalapítója olyan platformot vázolt fel, mely automatikus vagyonmenedzsmentet biztosít az ügyfeleknek. Zsebő Béla, az Elevator Finance alapítója olyan hitelközvetítő megoldást mutatott be, amely kényelmes, minden elemében online hitelfelvétellel könnyíti meg az ügyfelek forráshoz jutását.

Muck Iván és Fodor Papp Gábor, a Family Finances, társ-ügyvezetői és társalapítói ismertették megoldásukat, amely a szülőket segíti gyermekeik pénzügyeinek könnyebb nyomon követésében és gyermekeik pénzügyi tudatosságát javítja. Barits János, a FintechBlocks egyik vezetője a bankok és a vállalkozások jövőbeni együttműködésének alapjául szolgáló közös platformot mutatott be, amely a banki IT rendszer "kinyitásában" segít. Sara Koslinska, a Limitless vezérigazgatója és társalapítója elmondta: Limitless alkalmazásukkal bárki lehet befektető. Baján Gergely, a Tőkeportál informatikai vezetője a társadalmi felelősségvállalásnak megfelelő befektetések kiválasztásában segítő megoldást mutatott be.

Az eseményen az MKB Bank megerősítette, hogy az első inkubációs program sikereire alapozva folytatja az együttműködést a fintech startupokkal. Az MKB Bank 2018-ban újabb programokat indít, sőt ősszel nemzetközi továbblépést is tervez. "Az MKB Bank célja Budapest régiós fintech fővárossá emelése, ennek érdekében - a közös célok mentén - stratégiai partnerségre lépett a Design Terminál-lal. Közös programokat fogunk szervezni, együtt építünk közösséget, kutatunk fel és támogatunk startup vállalkozásokat és tehetségeket. A szinergiák kihasználása érdekében állt össze a nyitott innovációban és nagyvállalati partnerségben szakmailag kiemelkedő MKB Bank és a startup ökoszisztémában nemzetközileg elismert Design Terminál." - mondta dr. Bánfi Zoltán, az MKB Bank ügyvezető igazgatója az együttműködésről.