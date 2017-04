Vírusnak nézte a Windowst az antivírus program!

Egyes fájlok karanténba helyezése miatt több ezer számítógép bénult le egy frissítést követően.

A Webroot programja fertőzöttnek talált néhány kritikus Windows fájlt, majd karanténba helyezte őket egy április 24-i balul sikerült frissítést követően. Az illetékesek gyorsan észlelték a hibát, és negyedórán belül visszavonták a frissítést, azonban így is több ezer számítógép bénult le az operációs rendszer futásához szükséges fájlok hiányában. A Webroot jelenleg is dolgozik a hiba kijavításán. Korábban is megtörtént már, hogy egy antivírus program tévesen észlelt programkártevőként fájlokat, sőt, olyan is volt, amikor egy biztonsági alkalmazás saját magát minősítette vírusnak.