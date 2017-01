Viselhető eszköz az émelygés (pl. tengeri betegség) elkerülésére

A Neurowave nevű csuklópánt az émelygést blokkoló ideget stimulálja impulzusokkal.

Az utazási betegség (tengeri és légi betegség) nagyon kellemetlen tud lenni, amit általában gyógyszerek beszedésével igyekeznek elkerülni az érintettek. A Reliefband Technologies a Las Vegas-i CES kiállításon mutatta be Neurowave elnevezésű viselhető eszközét, amely azt ígéri, hogy pirulák beszedése nélkül is megszabadít minket a rossz érzésektől. A csuklón hordható berendezés úgynevezett neuromodulációt használ, vagyis impulzusokat küld a csuklónk alsó részén elhelyezkedő egyik idegnek, amely ennek hatására blokkolja a gyomrunk émelygését. A Neurowave-nek jó hasznát vehetik a reggeli émelygésüket megszüntetni kívánó terhes nők és a virtuális valóság headsetek használata közben émelygést tapasztalók is.