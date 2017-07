Windows 10 tipp: automatikus lemezterület-felszabadítás

Egyszerűen megszabadulhatunk a felhalmozódott felesleges fájloktól.

Idővel számítógépünk szép csendben egy rakás felesleges ideiglenes fájlt, digitális szemetet halmoz fel a tudtunk nélkül. A Windows 10 legújabb változata, a Creators Update egy új funkciót vet be a lemezterületet feleslegesen lefoglaló fájlok automatikus törlésére. Kattintsunk a Start gombra, majd a Gépház ikonra, válasszuk a Rendszer modult, és menjünk a Tárterület lapra. A Tárterületsegéd részben a tolókával kapcsoljuk be a funkciót, majd kattintsunk a Váltás másik tárterület-felszabadítási módra lehetőségre, ha a szűkös tárterület miatt azonnal törölni akarjuk a felhalmozódott felesleges fájlokat, végül kattintsunk a Karbantartás most gombra. A művelet befejezése után a Windows kiírja, hogy hány megabájtnyi lemezterületet szabadított fel.