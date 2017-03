A közösségeket szolgáló fejlesztések lettek az Innomax Díj nyertesei

Az Invitech InnoMax Díj kiírásának, így az idei átadó ünnepségnek is a közösségi érdekeket előtérbe helyező technológiai megoldások álltak a középpontjában. Az orvos-beteg közötti kommunikációt mesterséges intelligenciával segítő applikáció, az adományozók és rászorultak egymásra találását támogató virtuális piactér vagy a fiatalkorúakra leselkedő veszélyekre figyelmeztető alkalmazás is díjazott lett a megmérettetésen.

Az Invitel Csoporthoz tartozó Invitech Solutions tavaly októberben írta ki az egyik legpatinásabb hazai innovációs pályázat aktuális felhívását, meghirdetve az Invitech InnoMax Díjat. A 2009-ben alapított díjra három kategóriában - Business, Nonprofit, InnoApps - lehetett nevezni. A több szempontból is megújult kiírásra rekordszámú, mintegy 160 nevezés érkezett, ami részben annak is köszönhető, hogy vannak fejlesztők, akik már kifejezetten erre a pályázatra időzítik legújabb ötletük bemutatását.



"Az értékelés tapasztalatait összefoglalva elismerésemet szeretném kifejezni minden pályázó felé, mert a pályaművek mindegyike innovatív volt a maga nemében, és társadalmi hasznosságukat tekintve is példamutató megoldásokat és ötleteket tartalmaztak. Ez a díj most ismételten lehetőséget teremt arra, hogy ezek a fejlesztések, programok az itt elnyert támogatással meg is valósuljanak, és akár el is terjedjenek" - mondta Dr. Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős helyettes államtitkár (NFM), aki idén először vett részt a rangos szakmai zsűri tagjaként az értékelésben.

"Minden várakozásunknak megfelelt ez a megújult, az üzleti mellett a társadalmi, közösségi szempontokra is nagy hangsúlyt fektető pályázat. A zsűri rengeteg használható, megvalósítható fejlesztéssel találkozott munkája során. Az elnyert támogatások így olyan projektek megvalósítását segítik, amelyek valóban jobbá, emberibbé tehetik a hétköznapokat úgy, hogy jó pár közülük üzletileg is sikeres lehet. Az Innomax Díjjal így ráirányítjuk a figyelmet arra, hogy a vállalatoknak a sikeres üzletvitel mellett a társadalmi célokra is oda kell figyelniük. Egyszerűbben fogalmazva: a közérdek is zárkózzon fel a profit mellé" - nyilatkozta a díjátadón David Blunck, az Invitel Csoport vezérigazgatója.



Az elmúlt években már sok, azóta sikeressé vált alkalmazásnak és programnak kiugrást biztosító Business kategória díját a Grape Solutions Zrt. nyerte el HealthBot nevű, az orvos-beteg kommunikációt segítő, mesterséges intelligenciát használó chat-alkalmazásával. A program lényege, hogy felteszi a betegeknek mindazon kezdeti diagnosztikai kérdéseket, amelyeket az orvos is feltenne nekik, és amint a HealthBot eljut a beszélgetésben egy olyan pontra, amikor már diagnózis adható, automatikusan jelez a kiválasztott orvosnak, akihez a beszélgetés során felhalmozott információkat is eljuttatja. A diagnózist ez alapján természetesen már az orvos állítja fel, illetve ő is tehet fel újabb kérdéseket. A HealthBot ezzel rengeteg időt takarít meg az orvosnak és a betegnek egyaránt. A kategória második helyezettje az Oktafone Szolgáltató Kft. lett saját oktatási platformjába ágyazott orvosi oktatási és diagnózist támogató adatvizualizációs applikációjával, a harmadik helyezett pedig a Q-System Hungary Rendszerfejlesztő Kft. lett egy WiFi-elérést és élő webkamerákat üzemeltető megoldással.



Az idén a Magyar Adományozói Fórum szakmai támogatásával szervezett Nonprofit kategória izgalmas feladatot adott a zsűrinek, hiszen csak ide száz feletti nevezés érkezett, és öt szervezet is díjazott lett magas színvonalú anyagával.



Az Ágacska Alapítvány az Adopt-E-Klubbal, az örökbefogadó szülők élő web-klubjával kíván egy olyan rendszert működtetni, amely segítségével a fővárostól távolabb élő örökbefogadók is élőben tudnak részt venni az őket érintő tematikus foglalkozásokon.



A Bókay Gyermekklinikáért Alapítvány egy olyan applikáció-fejlesztéssel pályázott sikeresen, amelynek segítségével a betegek és szüleik, de az orvosok számára is hasznos, a kezelésekkel kapcsolatos információk érhetőek el.



A Digitális Tudás Akadémia Közhasznú Egyesület az UP Academy-vel nevezett, amely program a fiatalok felelős pályaválasztásának elősegítését és a sikeres felnőttkor megalapozását tűzte ki célul, és ehhez ajánl egyéni és csoportos mentorálást, kompetenciafejlesztést.



Az adományozók és a rászorulók egymásra találását kívánja segíteni egy virtuális piactér létrehozásával a Heti Betevő Egyesület, amely egy olyan weboldalt kíván létrehozni, amelynek segítségével feltérképezhető lesz, hogy a jótékonykodni vágyók éppen mit tudnak felajánlani és kinek mire van szüksége.

Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány pedig az érintett felhasználók számára kíván egy olyan alkalmazást fejleszteni, amely a hagyományos dokumentumokból Braille-kijelzőn vagy nyomdai kiadványként jól olvasható dokumentumot készít.



A harmadik kategóriába, az InnoApps-ba a harminc év alatti fiatalok jelentkezését várták a szervezők, akik idén is igen ötletes, innovatív megoldásokkal találkozhattak. A győztes pályamű egy olyan alkalmazás lett, amely a szülők számára nyugalmat, a gyermekeknek pedig biztonságot jelent. A fejlesztés segítségével a család nyomon követheti, hogy a gyermek merre tartózkodik, és szükség esetén - például valamilyen szempontból a kiskorúakra veszélyt jelentő helyszín esetén - a szülők értesítést is kapnak. A kategória második helyezettje egy olyan applikáció lett, amelynek segítségével autóbérlésére, sofőrszolgálat hívására, vagy épp mindkét funkció együttes használatára is lehetősége nyílik a felhasználóknak. A harmadik helyet pedig egy dokumentum-hitelesítő szolgáltatás nyerte el, amely az elektronikus aláírás biztonsági szintjével közel azonos megbízhatóságot nyújt.



A pályázatok elbírálásában Dr. Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős helyettes államtitkár mellett, részt vett az üzleti világból Chikán Attila, az ALTEO Group vezérigazgatója, valamint Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója is. A civil szférát Dr. Molnár Klára, a Magyar Adományozói Fórum igazgatója, míg a hazai innovációs életet Dr. Peredy Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal stratégia- és programtervezője képviselte. A díjazottak kiválasztásában részt vett még Mártha Imre, az Invitel Csoport operatív főigazgatója és Javorniczky Áron, az Invitech Solutions operatív vezetője is.