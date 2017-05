A Lenovo és a Google önálló VR headseten dolgozik

A Lenovo és a Google újra közös projekten dolgozik. Ezúttal a két cég egy új, magával ragadó virtuális valóság terméket fejleszt, amelyet az átlagfelhasználók számára terveztek.

A hamarosan érkező, önálló Daydream headsetet érintő részleteket a két cég most hozta nyilvánosságra. A készülő headset az egyik első, WorldSense™ technológiát is támogató eszköz, amely a még magával ragadóbb élmény érdekében lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy mozogjon a VR világban, és úgy fedezze fel a virtuális környezetet, mintha valóban ott tartózkodna. A most bejelentett termék a két cég közötti legújabb együttműködés eredménye.



Talán többen emlékeznek a 2016-ban bevezetett Lenovo Phab 2 Pro termékre, amely a világ első Tango technológia kezelésére képes telefonja. Míg a Phab 2 Pro számos, okostelefonon elérhető VR élményt tesz lehetővé, addig az önálló Daydream headsetet kifejezetten a magával ragadó VR élmények közvetítésére alakították ki.



Míg más VR eszközök komplex, külső szenzorokon alapuló hátteret igényelnek, az önálló headsetek beépített, belső szenzorokkal rendelkeznek. A mai napon bemutatott önálló headset leegyszerűsíti az élményt: csak vegye fel és játsszon!



Az élmény különbözik az okostelefonra optimalizált Daydream VR fejlesztések nyújtotta tapasztalatoktól, mivel a WorldSense technológia lehetővé teszi, hogy a természetes mozdulatok a VR környezetben elevenedjenek meg. Akár elmerülhet egy kidobósban és pálya széle felé mozogva kikerülheti a közeledő ellenfeleket!