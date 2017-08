A munkavállalók teljes átképzésére lehet szükség , 2017. augusztus 10. Olvasó karrier munk világa átképzés foglalkoztatás pwc technológia

A munkavállalók közel háromnegyede (74%) hajlandó új készségeket elsajátítani, illetve teljesen átképezni magát annak érdekében, hogy a jövőben is foglalkoztathatók legyenek, derül ki a PwC "Workforce of the future: the competing forces shaping 2030" című felméréséből. A megkérdezettek szaktudásuk korszerűsítését a saját, nem pedig a munkáltató felelősségének tekintik.