A Vodafone elindította a 4G+ szolgáltatást

A budapesti beltéri 3G lefedettség fejlesztése után a Vodafone elindította a fővárosban a 4G+ szolgáltatást az 1800MHz-es LTE frekvenciasáv bekapcsolásával. A 4G kapacitás megduplázása lehetővé teszi, hogy még több ügyfél még gyorsabban használhassa a mobilinternet-szolgáltatást. Így szolgálja ki a vállalat az előfizetők egyre növekvő sebesség- és adatigényét, jelentette be Alexandre Froment-Curtil, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója.

A Vodafone eddigi legjobb 4G hálózata annyira gyors és megbízható, hogy akár egy lesötétített ablakú, száguldó versenyautót is lehetne vele navigálni, a napi gyakorlatban pedig a gyors információszerzést, a megbízható mobilinternetezés élményét garantálja.

A legújabb hálózatfejlesztés keretében a Vodafone Budapesten és az agglomerációban beindította az 1800MHz-es LTE szolgáltatást is az eddig használt 800MHz-es LTE szolgáltatás mellett, így 10MHz-ről 20MHz-re növelte a 4G szolgáltatásra rendelkezésre álló maximális sávszélességet - mondta Amrita Gangotra Műszaki vezérigazgató-helyettes.

A Vodafone a legkorszerűbb technológiák alkalmazásával kombinálta a két spektrum kapacitásait. A megduplázott sávszélességnek és az úgy nevezett Carrier Aggregation-nek köszönhetően Budapesten és környékén minden 4G-képes telefont használó ügyfél számára lényegesen jobbá, stabilabbá és gyorsabbá válik a mobilinternetes szolgáltatás.

A Carrier Aggregation tesztjét a Vodafone Tatabányán végezte, így Budapest mellett Komárom-Esztergom megye székhelyén is elérhető már jelenleg is a 4G+ szolgáltatás, amelyet a jövőben a Vodafone számos más, kisebb és nagyobb városban is be fog vezetni.



Az immár összesen 20MHz-es frekvencia tartományt használva az LTE 800-as cellákon csökken a terhelés - ami már önmagában is nagymértékben javítja a 4G szolgáltatást, mivel így az ügyfelek nagyobb sávszélességet érhetnek el. A piacon lévő okostelefonok közül a 2 évesnél nem régebbiek döntő többsége Carrier Aggregation képes, így az ezeket használók számára a fejlesztés eredményeképpen elérhetővé vált a korábbinál jóval gyorsabb 4G+ szolgáltatás, amivel akár a 150Mbit/s-os elméleti letöltési sebesség is elérhető.

Ezzel a sebességgel egy nagy felbontású (HD) filmet akár néhány perc alatt le lehet tölteni, folyamatosan és kiváló minőségben lehet élvezni az online streaming szolgáltatásokat.

A 4G+ szolgáltatás igénybevételére általában a 2 évesnél nem régebbi, az LTE 1800MHz-es hálózaton is működő telefonokkal van lehetőség, azonban az okostelefonoknak csak egy része jelzi 4G+ felirattal a kombinált hálózatot, míg más eszközök ilyenkor is a 4G-t írják ki.

Az 1800MHz-es LTE bekapcsolásának köszönhetően számos olyan ügyfél számára is elérhetővé válik a 4G szolgáltatás, aki olyan készüléket használ (például iPhone 5-öst), amely a 800Mhz-es LTE hálózatra nem tudott csatlakozni, így csak Budapesten több mint 35 ezer Vodafone ügyfél ismerkedhet meg a 4G szolgáltatással.

A Vodafone a fővárosban 425 bázisállomáson kapcsolta be az LTE1800-as szolgáltatást és ezzel együtt a Carrier Aggregation-t, így Budapesten a kültéri 4G+ lefedettség lakosság arányosan 87,2 százalékos, a kültéri 4G lefedettség közel 100 százalékos, a beltéri pedig 98,1 százalékos.