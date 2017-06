Adattudósokat keresnek, és jól megfizetik őket

Megnőtt a kereslet az adattudósok iránt, és persze a bérek is a magasba szöktek, hiszen egyébként is szakemberhiány van. Magasan képzett, jó soft skillekkel rendelkező nagyadat-mágus pedig végképp nincs minden utcasarkon. Összefoglalónk az IDG lapjaiban megjelent írások alapján készült.

Ideje magunkat adattudósnak átképezni - fogalmaz testvérlapunkban megjelent cikkében a toborzással foglalkozó Kristin Burnham. Adattudósoknak nevezik manapság azokat a szakembereket, akik segítenek összegyűjteni és kezelni, az üzleti döntéshozók számára értelmezhető formába önteni a vállalatnál fellelhető adatokat. A megfelelő jelöltek különböző adatbázisok kezelésében szereztek gyakorlatot, értenek a programozáshoz, jó problémamegoldó és elemzői képességekkel rendelkeznek. A Robert Half Technology szerint idén a legkeresettebb szakemberek közé tartoznak, és a bérezésük is ennek megfelelő: az Egyesült Államokban 110-160 ezer dollár körüli éves jövedelemre számíthatnak.

John Reed, a Robert Half Technology elnöke szerint lankadatlan a kereslet a képzett adattudósok iránt; bérük pedig ebben az évben várhatóan további 6 százalékkal emelkedik. A magyarázat - mondja Reed - kézenfekvő: jelentősen megnőtt a vállalatoknál összegyűjtött adatok mennyisége, ennek következtében pedig bizonyos mértékben megváltozott az adattudósok szerepe. Már nem elég, hogy összegyűjtsék és kezeljék az adatvagyont, hanem az azokból szerzett ismereteiket a szervezet minden szintjén meg kell tudniuk osztani a munkatársakkal. Az adattudósok feladata lett például, hogy az ügyfelek viselkedéséről gyűjtött információt értelmezzék, az üzleti folyamatok javítására vonatkozó ajánlásokat fogalmazzanak meg a felelősöknek.



Nagyításhoz kattintson a képre.

A Robert Half Technology ez év első felére vonatkozó felmérése szerint a CIO-k 35 százaléka keres felhős környezet üzemeltetésében gyakorlott adattudós szakembereket. A matematikai és elemzői készségek mellett a jó kommunikációs képességeket és a beilleszkedést tartják kiemelkedően fontosnak. Elsősorban olyan profik kellenek, akik az üzleti folyamatokat és az adatokból kinyert információnak azokra gyakorolt hatását egyaránt átlátják, ráadásul mind a vezetőket, mind a folyamatokban szereplő kollégáikat el tudják látni megfelelő tanácsokkal. Minthogy a felhős projektek a következő egy-két évben aligha állnak le, ezek mellé is szükség lesz felkészült szakemberekre.

Készségek és képzések

Márpedig ilyen készségekkel rendelkező nagyadat-mágust nem találni minden utcasarkon - állítja Bernard Marr, számos big data témájú kötet szerzője. Nem

mindenki képes az adatgyűjtést és -elemzést pillanatra sem szem elől tévesztve részleteiben átlátni az üzleti folyamatokat, és azokkal kapcsolatban megbízható előrejelzéseket adni. Az előrelátóbbak ezért a munkatársak továbbképzésével igyekeznek szabadulni a szorongató szakemberhiányból, és a pályázók is meglátták a pályamódosításban rejlő lehetőséget - állítja Marr. A felsőfokú képzésből kikerülő adattudósokon kívül - akik előtt nyitva áll a pálya - szép számmal akadnak olyan jelentkezők is, akik - bár soha nem tanultak adattudományt -, van annyi statisztikusi és adatelemző képességük, hogy el tudjanak indulni a pályán. Marr úgy véli, bárkinek érdemes lehet mesterfokú diplomát szereznie adattudományból, ha érdekli az analitika és fejlett technika rejtelmei, s mellesleg van némi kutatói, ipari tapasztalata, bármilyen ágazatban.

Szintén vonzó karrierlehetőséget kínál a felfutóban lévő adattudomány az informatikai, mérnöki vagy műszaki végzettséggel igen, de szakmai gyakorlattal még nem rendelkező friss diplomásoknak. Belőlük továbbképzés után ígéretes jelölt lehet. Hasonló lehetőséget rejtenek a vállalatoknál végzett gyakorlatok, amelyek során tapasztalatokkal és élő kapcsolatokkal lehetnek gazdagabbak. Mindezek mellett részidős és online tanfolyamokon is el lehet sajátítani a tudást.

Peter Wayner, az InfoWorld szakírója szerint a legjobb, ha az adattudós több programnyelvben mozog otthonosan. Az adatgyűjtés első szakaszában Pythont használ, onnan R-be tölti át, és elvégzi a statisztikai elemzést, de a végeredményt illetően sokan a LaTeX-re esküsznek.

Hová ez a nagy sietség?

Nemrégiben tette közzé az IBM és a Burning Glass Technologies azt a felmérést, amely szerint 2020-ig további 28 százalékkal nő az adattudósok iránti kereslet. Ez azt jelenti, hogy addigra a mostaninál 360 ezerrel több informatikusi pozíció nyílik meg, miközben már most is 2,7 milliós a globális hiány többek közt a biztosítási, pénzügyi, informatikai és szolgáltató szférában. A betöltetlen helyek számát elsősorban a gépi tanuláshoz és más újgenerációs megoldásokhoz fűződő pozíciók szaporítják majd.

Már csak a terület újdonsága és komplexitása miatt is nehéz lesz ennyi adattudománnyal foglalkozó szakértőt találni. Márpedig ha tartós hiány lesz adattudósokból és -elemzőkből, akkor a technológiai fejlődés és a termékfejlesztés is megtorpanhat. Új adatelemzési vezetőt már ma is átlagosan másfél hónap alatt találnak a toborzók, így aztán egy friss diplomás online adatelemző úgyszólván szempillantás alatt állást kaphat, adattudományi diplomával a zsebében pedig a dolgok jelen állása szerint fényes jövőre, igen szép fizetésre számíthat.

Az említett felmérés szerint a MapReduce, az Apache Pig és a gépi tanulás terén jártas szakemberek keresnek a legjobban; főleg, ha diplomájukat valamelyik neves felsőoktatási intézményben állították ki. Minthogy az adattudósok sokba kerülnek a vállalatoknak, a HR-esek szeretnének biztosra menni: olyan jelöltet választani, aki bizonyosan rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges tudással és készségekkel.

Mióta a szokásos esettanulmányok helyett nagy adathalmazokon tanulnak elemzést a diákok, sokkal következetesebben gondolkodnak - árulta el a Wall Street farkasait kinevelő Wharton egyik professzora, Adam Grant. Az üzleti elitegyetemen a közgazdasági elemzés tanítása ma már elképzelhetetlen big data nélkül.

A jó és a még jobb

Attól, hogy tartanak adattudóst, még nem megy végbe a vállalat átalakulása. Szükség van az analitikai zsenik és a gyakorlati megvalósítók közötti közvetítőkre is. A jó és a remek adattudós közötti különbség általában nem műszaki vagy matematikai képességeikben mutatkozik meg - véli Matt R. Corporate, a BigCloud.io toborzója. Mire megy a fejében lévő sok okossággal, ha nem tudja érthetően elmondani laikus kollégáinak és főnökeinek? Egyre több szervezetnél keresnek ezért olyan "tolmácsokat", akik nem csupán az adatínséget látják, de a vállalat döntéshozatali folyamataiban is el tudnak merülni. A McKinsey & Company becslése szerint csak az Egyesült Államokban legalább 2-4 millió ilyen "tolmácsra" lesz szükség a következő tíz évben. Az idén végző hallgatók számából ítélve tartós hiányra és egyre emelkedő bérekre kell felkészülni.

A bigdata-technológiákban jártas szakembereken kívül az adatokkal közeli kapcsolatot ápoló közép- és felsővezetőkre is szükség lesz, hiszen nekik kell üzleti döntéssé formálniuk, a gyakorlatba átültetniük az információban rejlő lehetőségeket. Információ mindaz, ami az ügyfelek szokásaival, a versenytársakkal és azok működésével kapcsolatos. A vállalatok nem csupán jelenlegi működésüket igyekeznek fenntartani, hanem új üzleti modelleket is magukévá tenni. Az új területek meghódításához újabb információk szükségesek. A McKinsey szerint a nagyvállalatok járnak élen például a mobiltelefonos-geolokációs adatok vagy a kiskereskedelmi hűségkártyák adatainak mélyreható elemzésében. Az adattudomány annak köszönheti a létét, hogy a döntéshozók ezen információkat átfésülve mélyebbre láthatnak.

Egyelőre azonban az adatközpontú fejlesztésekkel foglalkozó startupok tulajdonosai a szakemberhiány fő haszonélvezői, hiszen egy-egy felvásárlásnál munkatársanként 5-10 millió dollár fejpénzt is zsebre rakhatnak.